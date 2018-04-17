Максим Ишкельдин — двукратный обладатель «Золотого шлема»

Лучшим игроком хоккеистов «СКА-Нефтяника» сезона-2017/18 по итогам голосования болельщиков клуба стал полузащитник армейцев, неоднократный чемпион мира Максим Ишкельдин . Главный приз –«Золотой шлем» ему будет вручён второй год подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На этот раз любимец хабаровских поклонников бенди, в отличие от предыдущего голосования, выиграл с большим отрывом. Максим Ишкельдин набрал 4611 баллов и значительно опередил своего ближайшего преследователя — нападающего Артема Бондаренко (3022 очка).

«Золотой шлем» Максиму Ишкельдину будет вручён на традиционной встрече команды с болельщиками в канун сезона-2018/19.

Все обладатели «Золотого шлема»:

2004 — Анатолий Суздалев

2005 — Евгений. Швецов

2007 — Анатолий Суздалев

2009 — Михаил Тюко

2011 — Евгений Стеблецов

2012 — Виктор Яшин

2013 — Тобиас Хольмберг

2016 — Йоэль Отен

2017 — Максим Ишкельдин

2018 — Максим Ишкельдин