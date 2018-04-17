Лучшим игроком хоккеистов «СКА-Нефтяника» сезона-2017/18 по итогам голосования болельщиков клуба стал полузащитник армейцев, неоднократный чемпион мира Максим Ишкельдин. Главный приз –«Золотой шлем» ему будет вручён второй год подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На этот раз любимец хабаровских поклонников бенди, в отличие от предыдущего голосования, выиграл с большим отрывом. Максим Ишкельдин набрал 4611 баллов и значительно опередил своего ближайшего преследователя — нападающего Артема Бондаренко (3022 очка).
Третье место по итогам голосования занял нападающий Павел Рязанцев. В пятерке лучших также защитник Василий Грановский и полузащитник Юрий Шардаков.
«Золотой шлем» Максиму Ишкельдину будет вручён на традиционной встрече команды с болельщиками в канун сезона-2018/19.
Все обладатели «Золотого шлема»:
2004 — Анатолий Суздалев
2005 — Евгений. Швецов
2006 — Иван Максимов
2007 — Анатолий Суздалев
2008 — Владимир Шестаков
2009 — Михаил Тюко
2010 — Виктор Яшин
2011 — Евгений Стеблецов
2012 — Виктор Яшин
2013 — Тобиас Хольмберг
2014 — Сергей Почкунов
2015 — Александр Ким
2016 — Йоэль Отен
2017 — Максим Ишкельдин
2018 — Максим Ишкельдин