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Кубок Стэнли. Очки Кучерова не спасли «Тампу» от разгрома «Нью-Джерси»
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Кубок Стэнли. Очки Кучерова не спасли «Тампу» от разгрома «Нью-Джерси» 

Вести.Ru 16 минут назад
Третий матч противостояния между «Тампой-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Джерси Дэвилз» завершился победой «дьяволов» на своей домашней арене с крупным счетом 5:2. У хозяев забивали Тейлор Холл, Уилл Батчер, Стефан Ноэсен, Блейк Коулмэн и Бен Лавджой.
В составе «Тампы» два результативных балла набрал российский нападающий Никита Кучеров, который благодаря двум передачам на своих партнеров Алекса Киллорна и Стивена Стэмкоса помог своей команде к 41 минуте вести со счетом 2:1. Однако за оставшееся время заключительного периода «дьяволы» смогли дважды поразить ворота еще одного россиянина — Андрея Василевского, а затем еще дважды забивали уже в пустые ворота, когда у «молний» вместо вратаря выходил шестой полевой игрок. Сам Василевский отразил 36 бросков по своим воротам.
Благодаря этому разгрому подопечные Джона Хайнса смогли сократить отставание от «молний» в серии — теперь они уступают с минимальным счетом 1:2. Следующий поединок состоится также на домашней площадке «Нью-Джерси» 19 апреля, после чего серия вновь переедет в Тампу.
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