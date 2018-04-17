Хабаровский пловец впервые победил на «Весёлом дельфине»

В Санкт-Петербурге на всероссийских соревнованиях по плаванию «Весёлый Дельфин-2018» успешно выступили юные спортсмены нашего края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Воспитанник хабаровской ДЮСШ «Дельфин» Павел Савельев завоевал золотую медаль на 100-метровке на спине. Его время: 1:00.76 — личный рекорд спортсмена и лучший результат на Дальнем Востоке среди пловцов 13-14 лет. Также Павел замкнул квартет в многоборье по сумме трех дистанций. Несколько хабаровских пловцов остановились в шаге от медалей. Так, Юлия Николаева (ДЮСШ «Дельфин») стала четвёртой на дистанции 100 метров брассом и в многоборье. Успешно выступили представители клуба «Наутилус-Южный». Ярослав Яшин финишировал четвертым на дистанции 800 метров вольный стиль и пятым в многоборье. Таисия Иванова заняла шестое место на дистанции 800 метров вольным стилем и попала в десятку в многоборье.

— Победа Павла Савельева стала первой для Хабаровского края в соревнованиях «Весёлый дельфин», история которых насчитывает более 50 лет, — рассказал вице-президент федерации плавания Хабаровского края, директор ДЮСШ «Дельфин» Сергей Остроушко. — Вообще, выступление нашей команды в Питере считаю успешным. Судя по всему, четверо наших пловцов войдут в число кандидатов в юношескую сборную России.