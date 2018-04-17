Следите за руками: эксперты разобрали видео, из-за которого уральского тренера обвинили в педофилии

Верх-Исетский суд Екатеринбурга сегодня решит вопрос о продлении ареста тренеру фитнес-клуба, которого обвинили в педофилии после того, как он посидел на одном диване с девочкой. Инструктор уже полгода находится за решёткой, пока идёт расследование уголовного дела. Заседание пройдет в закрытом режиме, о его результатах мы расскажем.

История, после которой тренер попал за решётку, произошла 18 ноября 2017 года. Он 20 минут посидел на диванчике в фитнес-клубе с 7-летней девочкой, и в этот же вечер его задержала полиция. Девочка, которая прогуляла занятия в школе моделей, сказала маме, что инструктор трогал её, а затем снял штаны и показал ей свой половой орган.

Мама девочки написала заявление в полицию. Полицейские, которые изучили записи с камер наблюдения, разглядели на видео непристойные действия в отношении ребёнка. По словам адвоката тренера, сотрудники СК пришли к выводу, что мужчина мастурбировал при девочке.

Вот то самое видео, по которому и обвинили мужчину:

Мы показали 20-минутное видео с тренером и девочкой трём независимым экспертам. Публикуем их комментарии полностью.

Елена Горина , психолог-эксперт амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы при Областной психиатрической больнице № 1:

— Мужчина в спортивной форме атлетического телосложения сидит на диване. В правой руке держит ручку, левой — поддерживает журнал. На 25 секунд к нему на диван подсаживается девочка. Мужчина, не обращая внимания на девочку, продолжает делать записи в журнале. Взгляд мужчины большую часть времени направлен в журнал или телефон. Зрительного контакта с девочкой мужчина установить не пытается.

Жесты мужчины и его невербальные знаки (несколько раз касается лба, не смотрит по сторонам, сосредоточенно заполняет журнал) говорят об интенсивной мыслительной деятельности, а также некоторой усталости (потирает плечо). Мужчина в целом выглядит спокойным, расслабленным, сосредоточенным на заполнении журнала. Поведение можно охарактеризовать как целенаправленно, опосредованно адекватное ситуации.

В то же время девочка выглядит скучающей, видно, что определённого занятия у неё нет. Она то садится на диван, то встаёт и начинает рассматривать витрину с товаром, то снова садится, открывшись на спинку дивана. Девочка периодически смотрит в сторону тренера, поворачивается к нему корпусом тела. Признаков испуга, стресса, тревоги не демонстрирует. По поведению девочки нельзя сказать, что ситуация, в которой она находится, ей неприятна или пугает её.

Таким образом, с учётом тяжести предъявляемого обвинения и достаточно нейтральным содержанием видеозаписи, считаю необходимым проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы потерпевшей. Экспертиза необходима для определения принципиальной способности несовершеннолетней давать показания, отсутствия повышенной склонности к фантазированию, а также отсутствия индивидуально-психологических особенностей, лишающих её способности давать показания в суде.

Галина Маленьких, врач-психиатр, сексолог, кандидат медицинских наук:

— Посмотрев видеозапись как врач-сексолог, хочу сказать, что однозначные выводы по поведению мужчины сделать трудно. В поведении мужчины и рядом сидящей девочки на протяжении всей видеозаписи имеются изменения в психологическом, визуальном контакте, которые указывают на некоторую невербальную заинтересованность.

С начала записи мужчина находился в заинтересованности материалов своей папки, периодически что-то в ней смотрел, писал и помечал, отвлекался на телефон, поведение было не настораживающее, достаточно спокойное, рабочее. В рабочем состоянии и видимом для окружающих были обе руки мужчины, но через некоторое время мужчина меняется в поведении: длительное время не визуализируется левая рука (кисть и предплечье) мужчины. Он перестаёт смотреть в телефон (телефон лежит рядом), брать его в руки, листы папки перелистывает правой рукой.

Перелистывание листов папки происходит как бы хаотично, перелистнул, не смотрит, не читает (при этом чаще смотрит по сторонам, вперёд и на девочку) и снова перелистывает. По этой видеозаписи можно ещё много сделать выводов и заключений. Поэтому хочу сказать, что, если ситуацию оценивать только по видеозаписи, это будет неполноценная и малообъективная оценка.

Здесь нужно оценивать видеозапись и показания девочки, их соответствие со всех сторон психологии и физиологии человека. Эту задачу можно разрешить в рамках комплексного исследования специалистами и экспертами. В данной ситуации нужно оценивать психологию ребёнка, мужчины, ситуации, а также физиологию и даже сексологические особенности мужчины. Поэтому нужен комплексный профессиональный подход.

Глеб Кудрявцев, врач-психотерапевт:

— Я внимательно посмотрел 20-минутное видео, на котором подозреваемый сидит рядом с девочкой, изучил материалы статей по поводу этого дела. На мой взгляд, как врача-психотерапевта с 14-летним стажем, невербальных признаков (поза, жесты) заинтересованности этого мужчины в этой девочке нет: нейтральная поза уверенного в себе мужчины, занят заполнением журнала.

Невербальных признаков психологической травмы у девочки тоже нет: девочка сидит в позе скуки, вертит головой по сторонам на проходящих людей, встаёт и смотрит на аппарат со снеками. Удивительно, как вообще можно было возбудить уголовное дело на основании этого видео!

Я допускаю, что какой-то мужчина мог показать свой половой орган и трогать эту девочку. Но точно не этот мужчина и точно не в это время!