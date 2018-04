Мир поддерживает атаку на Сирию

Heartened by strong support internationally for UK, US, and French action to deter Asad regime from using chemical weapons. Talking to EU foreign ministers today to discuss how we can get UN-led peace talks going again. pic.twitter.com/VAQWBq43rY

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 16 апреля 2018 г.

​Воодушевлен сильной международной поддержкой действий Великобритании, США и Франции по предотвращению использования режимом Асада химического оружия. Сегодня поговорю с министрами иностранных дел ЕС, чтобы обсудить, как снова начать мирные переговоры под эгидой ООН . — Борис Джонсон , глава МИД Великобритании

Looks like the Russian government’s response to the sanctioning of Russian oligarchs 10 days ago is a massive cyber attack on the US and the UK today. https://t.co/QKqrEUeBHn

— Bill Browder (@Billbrowder) 16 апреля 2018 г.

​Кажется, ответ российского правительства на санкции против российских олигархов, введенные 10 дней назад, это крупная кибератака на США и Великобританию сегодня. — Билл Браудер , основатель Hermitage Capital

Friday’s strikes against Syrian chemical weapons facilities were legitimate, proportionate, and justified. Most important, they were necessary. https://t.co/2QwfQZuf7I

​Пятничные удары по сирийским химическим объектам были легитимными, пропорциональными и обоснованными. Что важнее всего, они были необходимы. — Белый дом