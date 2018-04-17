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Новоуренгойские волейболистки стали лучшими в округе
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Новоуренгойские волейболистки стали лучшими в округе 

Красный Север 29 минут назад
Фото: Красный Север
С 12 по 15 апреля в Новом Уренгое проходило Первенство ЯНАО по волейболу среди девушек 2004 — 2005 годов рождения. В соревнованиях участвовали пять команд: две местные и по одной из Губкинского, Ноябрьска и Пуровского района.
Поскольку турнир был организован по круговой системе, каждая сборная получила возможность сыграть со всеми остальными участниками. Поэтому до последнего матча не было ясно, кто станет победителем. К примеру, если бы в последней игре сборная Губкинского одолела новоуренгойский «Факел», то у трёх команд было бы одинаковое количество побед и поражений, и пришлось бы определять золотых призеров путем подсчета коэффициента. Но поскольку первое место заняла команда «Факел», она и стала чемпионом первенства. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись волейболистки новоуренгойской ДЮСШ «Юность», а девчонки из Губкинского стали бронзовыми призёрами.
Как объяснил тренер новоуренгойской ДЮСШ «Юность» Владимир Мерзляков, итоги встречи в целом не оказались для него сюрпризом: поскольку их команда существует всего год, второе место для них — вполне хороший результат.
— Основная проблема Ямала в удалённости от других городов, — посетовал Владимир Николаевич. — Из-за этого мы не можем часто выезжать в другие регионы на турниры с более сильными соперниками. Но, думаю, за счёт качественного обучения мы всё-таки сумеем составить конкуренцию сборным с «большой земли». В середине сентября в Новом Уренгое во второй раз пройдёт международный Арктический турнир на кубок Губернатора ЯНАО, в котором как раз будут участвовать девушки 2004-2005 годов рождения. Поэтому нынешнее Первенство округа позволит выявить кандидатов в сборную Ямала.
Капитан «золотой» команды «Факел» Анастасия Сидорчук сказала, что самым сложным соперником для них стала сборная Губкинского.
— У них две девочки более высокого роста и возраста, чем остальные, поэтому нам было сложнее их одолеть. В начале матча мы мало смотрели на соседнюю площадку, не выискивали пустые места и не старались туда попасть, поэтому проиграли две партии. У них тоже были ошибки. Но нам всё-таки удалось собраться, и встреча осталась за нами, — подытожила новоуренгойская спортсменка.
Пасующая губкинской сборной Анастасия Козакова обратила на себя внимание способностью успешно принимать мяч, не давать ему упасть на своем поле. Другие волейболистки тоже проявляли немалое мастерство: матч между такими юными соперницами оказался довольно зрелищным, эмоциональным, с длинными розыгрышами, мощными атаками и хитрыми обманными манёврами. На вопрос, чего же все-таки не хватило губкинцам для победы, Анастасия ответила коротко: «Наверное, был не тот настрой…».
По итогам первенства были определены лучшие игроки в составе каждой команды. Ими стали новоуренгойки Даниэлла Решетникова и Полина Мерзлякова, ноябрянка Лариса Михайленко, жительница Губкинского Ирина Артюхина и Александра Онищук из Пуровского района. Почетные грамоты им вручил президент Региональной федерации волейбола Николай Капранов.
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