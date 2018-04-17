Новоуренгойские волейболистки стали лучшими в округе

С 12 по 15 апреля в Новом Уренгое проходило Первенство ЯНАО по волейболу среди девушек 2004 — 2005 годов рождения. В соревнованиях участвовали пять команд: две местные и по одной из Губкинского, Ноябрьска и Пуровского района.

Поскольку турнир был организован по круговой системе, каждая сборная получила возможность сыграть со всеми остальными участниками. Поэтому до последнего матча не было ясно, кто станет победителем. К примеру, если бы в последней игре сборная Губкинского одолела новоуренгойский «Факел», то у трёх команд было бы одинаковое количество побед и поражений, и пришлось бы определять золотых призеров путем подсчета коэффициента. Но поскольку первое место заняла команда «Факел», она и стала чемпионом первенства. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись волейболистки новоуренгойской ДЮСШ «Юность», а девчонки из Губкинского стали бронзовыми призёрами.

Как объяснил тренер новоуренгойской ДЮСШ «Юность» Владимир Мерзляков , итоги встречи в целом не оказались для него сюрпризом: поскольку их команда существует всего год, второе место для них — вполне хороший результат.

— Основная проблема Ямала в удалённости от других городов, — посетовал Владимир Николаевич. — Из-за этого мы не можем часто выезжать в другие регионы на турниры с более сильными соперниками. Но, думаю, за счёт качественного обучения мы всё-таки сумеем составить конкуренцию сборным с «большой земли». В середине сентября в Новом Уренгое во второй раз пройдёт международный Арктический турнир на кубок Губернатора ЯНАО, в котором как раз будут участвовать девушки 2004-2005 годов рождения. Поэтому нынешнее Первенство округа позволит выявить кандидатов в сборную Ямала.

Капитан «золотой» команды «Факел» Анастасия Сидорчук сказала, что самым сложным соперником для них стала сборная Губкинского.

— У них две девочки более высокого роста и возраста, чем остальные, поэтому нам было сложнее их одолеть. В начале матча мы мало смотрели на соседнюю площадку, не выискивали пустые места и не старались туда попасть, поэтому проиграли две партии. У них тоже были ошибки. Но нам всё-таки удалось собраться, и встреча осталась за нами, — подытожила новоуренгойская спортсменка.

Пасующая губкинской сборной Анастасия Козакова обратила на себя внимание способностью успешно принимать мяч, не давать ему упасть на своем поле. Другие волейболистки тоже проявляли немалое мастерство: матч между такими юными соперницами оказался довольно зрелищным, эмоциональным, с длинными розыгрышами, мощными атаками и хитрыми обманными манёврами. На вопрос, чего же все-таки не хватило губкинцам для победы, Анастасия ответила коротко: «Наверное, был не тот настрой…».