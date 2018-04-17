Данила Козловский: Я из тех, кто верит в сборную перед ЧМ-2018

Известный и модный нынче артист Данила Козловский презентовал свой режиссерский дебют — фильм «Тренер».

Трейлер кинокартины появился в интернете около месяца назад и сразу принял на себя критический удар. Многие, особенно футбольные фанаты, нелестно высказались о будущем фильме, что сам Козловский прокомментировал: «Такого количества ненависти я вообще не ожидал. А в России сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: „Ну что у вас за жизнь-то такая херовая, что в вас столько злобы“. После этого Козловского сразу записали в „непатриоты“, наряду с Алексеем Серебряковым Дмитрием Дюжевым , которые тоже недавно рассуждали в интервью о „российском хамстве“. Даже в Общественной палате призвали Козловского „следить за своими словами“.

Тем не менее фильм выйдет в прокат 19 апреля и, кажется, соберет неплохую кассу — по протоптанной успешной дорожке другого „спортивного“ кинопроекта „Движение вверх“.

»Тренер» — история о том, как футболист Столешников, после неудачного пенальти расстроенный и оскорбленный коллегами, покидает сборную страны, уезжает работать тренером в провинциальную футбольную команду «Метеор» и — хеппи-энд! — выводит своих подопечных в победители Кубка России. Такая добрая сказка о нашем футболе.

— Отношение к российскому футболу, мы все сознаем, — оно сложное. Но когда я прихожу на стадион и вижу, как люди поддерживают команду, поддерживают сборную… Наша сборная способна показывать серьезные результаты, творить чудеса, дарить людям эмоции. Да, в последнее время у нас это не так часто бывает. Но я из тех, кто верит в сборную в преддверии ЧМ-2018. Из тех, кто будет болеть, поддерживать и орать до хрипоты. И я уверен: нас миллионы! — сказал на пресс-конференции Данила.

Козловский признается, что давно мечтал сыграть именно футбольного тренера, поскольку сам любит футбол. Когда решил воплотить идею в качестве продюсера, искал режиссера. Но подходящего не оказалось, взялся снимать сам.

Новоиспеченный режиссер, который исполнил и главную роль, не скрывает, что фильм не случайно выходит перед чемпионатом мира по футболу: подгадали. Скорее всего футбольные фанаты не окажутся разочарованы: впечатления после просмотра — будто бы побывал на стадионной трибуне. Только вот киноматч показался затянутым. Уже к концу первого тайма, то есть на сороковой минуте (а всего фильм длится больше двух часов), главный герой начинает раздражать. Переживает, мается, но в глазах: «Докажу вам всем — мы победим». Сюжет неоригинален. Конечно, это не авторское кино, такое называют «коммерческим». Хотя для режиссерского дебюта «Тренер» — проект все равно удачный, обязательно будет отмечен кассой и кинопризами.

— Разумеется, как продюсеру мне важно для каждой истории найти своего зрителя, — говорит Данила Козловский. — Я убежден: если это рассказано с сердцем, с душой, со страстью, а главное, если в этом есть жизнь — это найдет своего зрителя.

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