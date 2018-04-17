Уже в сентябре в Приморье состоятся выборы губернатора

Через пять месяцев 9 сентября в Приморье состоятся выборы губернатора края, сообщает PRIMPRESS. Фаворитом гонки эксперты называют нынешнего главу региона врио губернатора Андрея Тарасенко

По их мнению, свою кампанию Андрей Тарасенко начал еще осенью прошлого года после назначения на должность врио губернатора. За последние месяцы он уже побывал почти во всех муниципалитетах региона, где пообщался с местными жителями и представителями власти. В каждом из районов он пообещал разобраться с проблемами.

При этом за новейшую российскую историю ни разу назначенный президентом и. о. главы региона выборов не проигрывал. Такая картина уже наблюдалась в Приморье в 2014 году, когда Владимир Миклушевский был избран губернатором Приморья.

Однако оппозиционные партии не унывают, а обсуждают, кого бы им выдвинуть в кандидаты на ближайшие выборы. По словам депутата от фракции коммунистов ЗС ПК Владимира Беспалова, в местных отделениях КПРФ проходят отчетно-выборные конференции. В мае состоится краевая конференция регионального отделения партии, на которой определится кандидатура, которую направят на утверждение в Центральный комитет партии.

Также помимо выборов губернатора Приморского края, в единый день голосования пройдут довыборы по одномандатным округам № 4 и 6 в Заксобрание края. Попутно в Приморье состоится 28 избирательных кампаний муниципального уровня: выборы 12 районных дум, 12 глав сельских поселений, четверо довыборов в представительные органы власти.