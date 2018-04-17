Ещё
Уже в сентябре в Приморье состоятся выборы губернатора
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уже в сентябре в Приморье состоятся выборы губернатора 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Через пять месяцев 9 сентября в Приморье состоятся выборы губернатора края, сообщает PRIMPRESS. Фаворитом гонки эксперты называют нынешнего главу региона врио губернатора Андрея Тарасенко.
По их мнению, свою кампанию Андрей Тарасенко начал еще осенью прошлого года после назначения на должность врио губернатора. За последние месяцы он уже побывал почти во всех муниципалитетах региона, где пообщался с местными жителями и представителями власти. В каждом из районов он пообещал разобраться с проблемами.
При этом за новейшую российскую историю ни разу назначенный президентом и. о. главы региона выборов не проигрывал. Такая картина уже наблюдалась в Приморье в 2014 году, когда Владимир Миклушевский был избран губернатором Приморья.
Однако оппозиционные партии не унывают, а обсуждают, кого бы им выдвинуть в кандидаты на ближайшие выборы. По словам депутата от фракции коммунистов ЗС ПК Владимира Беспалова, в местных отделениях КПРФ проходят отчетно-выборные конференции. В мае состоится краевая конференция регионального отделения партии, на которой определится кандидатура, которую направят на утверждение в Центральный комитет партии.
Также позитивно настроена и партия ЛДПР. Ее куратор Андрей Андрейченко, в настоящее время является депутатом Государственной думы, принимал участие в выборах губернатора края в 2014 году, но получил, как признается, «скромный результат».
Также помимо выборов губернатора Приморского края, в единый день голосования пройдут довыборы по одномандатным округам № 4 и 6 в Заксобрание края. Попутно в Приморье состоится 28 избирательных кампаний муниципального уровня: выборы 12 районных дум, 12 глав сельских поселений, четверо довыборов в представительные органы власти.
Primpress: последние новости
Медведев выступил с «последним словом» и назвал Владивосток Окружной этап «Танкового биатлона» пройдет в Приморье Это видео, снятое в приморском дворе, пересматривают по несколько раз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинец Усик отказался проводить бой в России39
Ведущие клубы РФПЛ хотят воссоздать Кубок лиги
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ190
Британских футболистов напугали русскими девушками3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение