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«Зенит-Ижевск» на выезде уступил второй команде «Урала»
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«Зенит-Ижевск» на выезде уступил второй команде «Урала» 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Екатеринбург. «Зенит-Ижевск» на выезде уступил второй команде «Урала». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч во встрече забил Резо Гавтадзе, замкнув передачу партнера с левого фланга.
«Мы достойно играли, особенно в первом тайме. У «Урала-2» было несколько футболистов из основного состава. Конечно, нам было тяжеловато играть. Сделали некоторые коррективы, когда увидели заявку. Резо Гавтадзе исполнил прекрасный гол. Немногие футболисты из ПФЛ могут так исполнить. Мы свой шанс не использовали во втором тайме. Поздравляю «Урал-2» с победой. Желаю удачи», — сказал после игры наставник «Зенита» Игорь Меньщиков.
На данный момент клуб из столицы Удмуртии находится на 5 месте в зоне Урал-Приволжье, имея в своем активе 31 очко после 18 игр.
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