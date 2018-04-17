На турнире по самбо в Академическом разыграли 16 комплектов наград

14 апреля 2018 года в новом екатеринбургском районе Академический впервые состоялся турнир по самбо на призы АО «РСГ-Академическое». За них на площадке школы №19 боролись более 160 спортсменов 7-11 лет обоих полов. Маленькие самбисты съехались в столицу Урала из Сухого Лога, Верхней Пышмы, Ирбита, Заречного, поселков Верхнее Дуброво и Белоярский, а также из Шадринска (Курганская область), Тюменской и Челябинской областей, сообщили "Уралинформбюро" организаторы.

Среди почетных гостей турнира были председатель совета директоров АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев , генеральный директор УК «Академический» Николай Смирнягин, председатель общественной организации «Офицеры Академического», полковник Виктор Карнаухов, чемпион и призер чемпионатов России, призер чемпионатов Европы и мира, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России Дмитрий Лебедев , а также иерей храма Божиих строителей отец Даниил (Рябинин).

Каждый участник соревнований получил презент от организаторов — календари, магниты, ручки и вымпелы с символикой турнира. Победителям и призерам главный судья соревнований Эдуард Жавкин вручил заслуженные дипломы, медали и учебники по самбо с автографом заслуженного мастера спорта России Ильи Лебедева . Лучшие из лучших удостоились кубков.

Выбрать победителей было непросто. «Судьям очень тяжело: нужно быть предельно внимательными, ведь дети, в отличии от взрослых, очень мобильны, быстро двигаются», — поделился Э. Жавкин.

По его словам, каждый из участников турнира — уже победитель, так как выбрал здоровый образ жизни, спорт, а значит, гармоничное развитие физических и умственных способностей.

В весовой категории 20 килограммов первое место занял Кирилл Никитин (Ирбит). В весовой категории 23 килограмма победителями стали Семен Турчанинов (Шадринск) и Василиса Емельянова (Екатеринбург). Золото в категории 25 килограммов увез в Верхнее Дуброво Тимур Сафин , а медаль высшего достоинства в категории 26 килограммов уехала в Сухой Лог с Дмитрием Медведевым . Его земляк Михаил Роюк стал лучшим среди самбистов весом 29 килограммов.

Среди 30-килограммовых спортсменов первым оказался екатеринбуржец Михаил Калита, в весе 32 килограмма — Далер Тимофеев (Сухой Лог).

В категории 33 килограмма участников поделили по возрасту: у 11-летних лучшим стал челябинец Сами Васильев, а у 7-8-летних — Родион Шевин (Екатеринбург).

В весе 34 килограмма первые места заняли Рамазан Буглуев (Сухой Лог) и Эльнара Алиева (поселок Белоярский). В категории 36 килограммов — Никита Коваленко (Верхнее Дуброво), а в категории 38 килограммов — Александр Марченко (Сухой Лог)

Лучшим среди 30-килограммовых самбистов оказался Кирилл Самсонов (Ирбит), а у 49-килограммовых спортсменок — Маргарита Лешукова (Екатеринбург).

Самбисты из школы №19 в Академическом получили в общей сложности 12 медалей разного достоинства.

Все гости и участники турнира отметили, что мероприятие прошло на высоком уровне и были единогласны в том, что соревнования на призы «РСГ-Академическое» нужно проводить ежегодно.

Стоит отметить, что инициатором турнира выступил руководитель секции по борьбе самбо, учитель физкультуры МАОУ СОШ №19, обладатель звания «Молодой педагог-2017» Денис Бессарабов. Идею поддержали руководство школы и местной общественной организации «Офицеры Академического». Помощь в проведении мероприятия оказали АО «РСГ-Академическое», ЗАО «УК „Академический“ и ГП „КОРТРОС“.