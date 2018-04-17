Почему гитлеровцы избегали рукопашных схваток с русскими солдатами

«Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой!» — кто не помнит этих строчек из лермонтовского «Бородина»? И для фашистов в Великую Отечественную умение российских солдат сражаться с противником голыми руками и подручными средствами явилось полной неожиданностью…

Комплексная подготовка

Традиции рукопашного боя на Руси существовали испокон веков. В ходу были кулачные бои, драки по праздникам «стенка на стенку»…

Во время Финской войны обнаружились пробелы в боевой подготовке красноармейцев, и накануне Великой Отечественной была проведена реформа советских сухопутных сил, в ходе которой стрельба, метание гранат и штыковой бой составили единый учебный курс. Это впоследствии очень пригодилось во время боев в городских и окопных условиях.

Вот описание тактики штурма укреплений противника, данное генерал-лейтенантом Герасимовым: «С дистанции 40-50 метров атакующая пехота прекращает огонь, чтобы одним решительным броском достичь траншей противника. С дистанции 20-25 метров она применяет ручные гранаты, метаемые на бегу. Дальше следует выстрел в упор и поражение врага холодным оружием». [С-BLOCK]

Несмотря на то, что в начале Великой Отечественной войны Красная Армия несла сильные потери, выяснилось, что у нее есть и преимущества: так, в рукопашном бою солдаты вермахта сильно уступали советским воинам, прошедшим соответствующую подготовку.

Вышло даже наглядное пособие под редакцией генерал-майора А. А. Тарасова «Уничтожай врага в рукопашной схватке», которое разослали во все подразделения, занимавшиеся ускоренной подготовкой бойцов. «Немецко-фашистские полчища избегают встречи с нами в рукопашных схватках, ибо наши бойцы показали, что не было и нет им равных по отваге и ловкости в рукопашном бою», — говорилось в нем.

« — передвигайся быстро и скрытно,

— бросай гранату далеко и метко,

— бей штыком и прикладом крепко»,

— такие инструкции давали бойцам.

Ручные орудия

До войны шли дискуссии о том, что использование в боевых действиях штыка потеряло свою актуальность. И все же военные специалисты настояли на том, чтобы курсантов массово обучали искусству владения штыком. Ополченцев учили колоть противника на бегу, но в окопах чаще приходилось применять другой прием — наносить удар штыком в горло.

Еще одним ручным боевым орудием была саперная лопатка, которой особенно хорошо владели красноармейцы из бывших колхозников и строителей, привыкшие держать в руках плотницкие топоры. Хороший удар мог с ходу перерубить конечность или раскроить противнику череп.

«Кто в рукопашной не дрался с русскими, тот войны не видал…»

Бывший командир 181-го особого разведывательно-диверсионного отряда Северного флота, дважды герой Советского Союза Виктор Леонов в своей книге «Лицом к лицу» вспоминает, как ему и его солдатам приходилось вступать в рукопашные бои с солдатами горнострелковых частей вермахта, которых русские называли между собой «егерями». Эти физические крепкие и выносливые солдаты были прекрасно подготовлены для ведения боя в сложных условиях, в том числе и владели техникой единоборства. И советские бойцы, и «егеря» предпочитали выстрелам короткие рукопашные схватки. Бои шли в горах, где можно было скрытно приблизиться к противнику и застать его врасплох. Обычно красноармейцы, подходя вплотную к фашистам, улыбались злой и презрительной улыбкой, что заставляло их противников нервничать и подозревать какой-то подвох. Это давало первым существенное преимущество. «…Улыбка и тельняшка стали нашим оружием, — пишет Леонов. — Враги не выдерживали этого давления на психику». [С-BLOCK]

Активно применялись приемы рукопашного боя и под Сталинградом. Вот выдержка из письма родным лейтенанта 24-й немецкой танковой дивизии: «Мы сражались 15 дней за один дом, используя минометы, гранаты, пулеметы и штыки… С утра до ночи идет непрерывная борьба. С этажа на этаж с почерневшими от копоти лицами мы забрасываем друг друга гранатами в грохоте взрывов, клубах пыли и дыма, среди куч цемента, луж крови, обломков мебели и частей человеческих тел. Спросите любого солдата, что означает полчаса рукопашной схватки в таком бою…»

Как показала статистика, в 80% случаев в ходе Великой Отечественной войны инициаторами рукопашных схваток становились именно русские бойцы. И в этом была их сила. «Кто в рукопашной не дрался с русскими, тот войны не видал», — говорили впоследствии немцы. Эта поговорка стала крылатой.