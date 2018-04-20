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ТНТ готов извиниться за шутку Руслана Белого о Салавате Юлаеве
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ТНТ готов извиниться за шутку Руслана Белого о Салавате Юлаеве 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
Комик Руслан Белый на концерте в Уфе назвал национального героя Башкириии Салавата Юлаева бандитом. ТНТ показа это выступление, после чего Всемирный курултай (конгресс) башкир направил жалобу в Генпрокуратуру РФ с трепривлеч Белого к уголовной ответственности по статье 282 «Возбуждение ненависти, либо вражды».
Один из башкирских активистов, пришедших сегодня к офису ТНТ в Москве, Руслан Гатауллин рассказал, что встречи с руководством канала не получилось, но обещание принести извинения они получили.
«Есть человек, который занимается этим вопросом. Но его нет в офисе. Секретарь сказала, что вопрос решается и извинения будут. Думаю, что они не хотят встречаться. Может быть боятся. Потому что сразу после нашего звонка пришли двое в форме. Двое полицейских. Может нас искали. Но извинения будут.
Другие ребята в Ульяновск подъезжали, и директор Руслана Белого обещал до 21 числа принести извинения».
Ранее, о поездке в Ульяновск спортсменов из Башкирии для разговора с Белым сообщал бойцовский клуб «Тархан».
Представители ТНТ отказались прокомментировать ситуацию.
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