«ПСЖ» не помеха: «Шамбли» готовится выиграть Кубок Франции в память о погибшем основателе

В Голливуде плачут авторы, не успевшие придумать такой сценарий ранее. Вальтер Лузи вместе с двумя сыновьями основал футбольный клуб «Шамбли», который начал своё выступление с пятого французского дивизиона, в далёком 1989-м году. Вряд ли кто-то слышал об этой команде ранее, но как только французский клуб добился значимого результата, засветился в новостях — Вальтер Лузи скончался, едва покинув стадион. Через пару часов после матча, от радости за своё детище. Портал "Евро-футбол.ру" рассказывает об истории клуба «Шамбли», параллельно анонсируя полуфинальные матчи Кубка Франции.

"ПСЖ" — «Кан»

Начнём с пары более звучной, но менее драматичной. На полуфинальной стадии Кубка Франции осталась лишь одна команда с громким именем. Зато каким громким. «ПСЖ» давным-давно выиграл чемпионат Франции де-факто. Затем с оглушительным треском вылетел из Лиги чемпионов и лишил себя возможности проиграть Кубок Франции. Для такого гранда как «ПСЖ», без успехов в главном клубном турнире, золотой дубль на внутренней арене обязателен.

Парижский клуб катком прошёлся по всем соперникам по Кубку, забивая минимум три мяча. «Ренн» получил шесть, «Генгам» и «Сошо» — по четыре, а в четвертьфинале со счётом 3:0 был разгромлен марсельский «Олимпик». Справиться с умопомрачительной атакой «ПСЖ» в пределах Франции никто не может, подопечные Уная Эмери справедливо считаются фаворитом любого внутреннего матча. Совсем недавно парижане попрактиковались в завоевании внутренних трофеев, взяв Кубок французской лиги.

Embed from Getty Images

"Кан" же с трудом продрался в полуфинал. Дважды команда играла дополнительное время — «Метц» и «Кане Руссийон» оказали серьёзное сопротивление. Очень сложный соперник достался на прошлой стадии турнира, но благодаря голу Исмаэля Диоманде удалось отправить на покой «Лион». Теперь «Кан» во всеоружии подходит к матчу с «ПСЖ», зарядившись ещё и энергией самого неожиданного Кубка Франции. Однако трудно сказать за счёт чего у них получится навязать борьбу парижанам. В чемпионате команды разделяет пропасть более десяти позиций, «ПСЖ» однажды уже выиграл у «Кана» 3:1, да и с мотивацией у парижан будет всё в порядке.

"Шамбли" — «Ле-Эрбье»

Вот мы и подошли к самому драматичному (не будем загадывать до финала) матчу Кубка Франции. Сразу две команды из третьего французского дивизиона оказались на этой стадии, и жребий столкнул их лицом к лицу. Фантастического результата добились клубы «Шамбли» и «Ле-Эрбье», в национальной лиге они обретаются в зоне вылета, но в Кубке Франции смогли выстрелить.

Справедливости ради, «Ле-Эрбье» не встретил серьёзных соперников на пути к полуфиналу. Разве что «Осер», разгромленный со счётом 3:0, да «Ланс», который был выбит по пенальти в четвертьфинале, могут считаться таковыми. Однако это не умаляет достижение скромного клуба из третьего дивизиона, если бы не история «Шамбли», мы бы восхищались «Ле-Эрбье», но такую историю не перебить.

Итак, Вальтер Лузи в 1989-м году основал футбольный клуб «Шамбли», который начал свой путь в любительском футболе Франции. Практически 30 лет прошло, а серьёзных успехов добиться не удалось, команда болтается в третьем дивизионе, активно угрожая его покинуть. Однако клуб был детищем Вальтера Лузи, его частицей. Президентом и главным тренером работают его сыновья — Флавио и Бруно. В клубе «Шамбли» заключалась жизнь Вальтера, и это не громкие слова.

Когда были пройдены «Аввалон» и «Шатору» об успехе ещё никто не думал, но после победы над «Гранвиллем» замаячил четвертьфинал, где ждал первый соперник из высшей лиги французского футбола — «Страсбур». Эта команда, на минуточку, умудрилась обыграть в чемпионате и «ПСЖ», и «Монако», соперник серьёзный для аутсайдера третьего дивизиона. Вальтер Лузи присутствовал на матче, который прошёл 28 февраля. Тогда «Шамбли» одержал историческую победу, минимально (отличился Лассана Дукуре) переиграв «Страсбур», и оформив выход в полуфинал.

Embed from Getty Images

Это был первый значимый успех «Шамбли». Но пока болельщики, игроки, президент и главный тренер ликовали, основатель клуба оказался в госпитале. А через несколько часов пришла и печальная весть: Вальтер Лузи скончался в возрасте 77 лет. Светлая память прекрасному человеку. Он увидел историческую победу своей команды, и это стало последней радостью в его жизни. Печальный, но очень красивый финал.

Это была его победа, несомненно, но нужно двигаться дальше. Впереди полуфинал с соседом по турнирной таблице, которого «Шамбли» уверенно обыгрывал в третьем дивизионе, а значит, не за горами и финал с условным «ПСЖ». Финал Кубка Франции — один матч. Один исторический матч, который команда проведёт за себя и за ушедшего основателя. Выложиться на все сто, переиграть звёзд футбола желанием, такое часто бывает в кубке, и такое вдвойне возможно в матче «ПСЖ» — «Шамбли». Весь футбольный мир будет болеть за клуб из третьего дивизиона, их победа в текущем розыгрыше Кубка Франции станет невероятно красивым и драматичным событием.