В Новом Уренгое «Факел» разгромил новосибирский «Локомотив»

В Новом Уренгое продолжились игры стадии плей-офф за 5-8 места чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. 29 марта «Факел» всухую разгромил новосибирцев на их домашней площадке, а 15 апреля в газовой столице состоялся ответный матч. Забегая вперёд, сообщим — с тем же результатом…

Поскольку на кону стояла дальнейшая возможность команды играть в Еврокубке, обе сборные отчаянно желали победы и приложили максимум усилий для того, чтобы добыть ее. Первая партия началась, как и десятки других, ни шатко ни валко. Поначалу в счете вели хозяева площадки. Потом гостям удалось сравнять цифры на 7:7, и дальше на протяжении всего остатка сета соперники шли «ноздря в ноздрю», что ни 16:16, то 22:22. Ничего странного в этом не было: так тоже случалось, притом много раз. Фишка в том, что даже после того, как на стене высветилось 25:25, а у судьи закончились цифры на настольном табло, сборные продолжили отбивать каждый раз ровно по одному очку, не давая друг другу взять два и на том закончить партию.

На подачу по кругу сходили абсолютно все игроки. Результативными атаками и качественными блоками, как, собственно, и ошибками, тоже отметился почти каждый. В зале даже включили песню «Катится голубой вагон» — а ведь и точно, партия летела, как нескончаемый поезд, с громыханием трибун и свистом болельщиков. «Мелькание вагонов» закончилось даже неожиданно: на счёте 46:46 новоуренгоец Илья Власов удачным ударом утвердил 47-е очко, после чего Дмитрий Волков ввёл мяч в игру, и ожидалось, что новосибирцы снова сравняют цифры. Но тут сибиряк Максим Жигалов перестарался и отправил снаряд в аут далеко за пределы площадки. Партия наконец-то завершилась в пользу «Факела», да притом с перевесом не только физическим 48:46, но и психологическим: «мы долго спорили, но последнее слово осталось за нами».

Во второй партии измочаленные долгим противостоянием северяне немного сбавили темп, чем сразу же воспользовались сибиряки, и разогнали свой «Локомотив» до счёта 1:4. Но вскоре «Факел» добавил угля в топку, и гонки на паровозах продолжились, притом опять на равных: было и 5:5, и 11:11, а 22:22 так и немного напугало — неужели опять проедем все станции и умчимся в голубую даль… Однако успешный тройной блок Волкова, Власова и Тюрина остановил атаку новосибирцев, разорвал счёт до 24:22, а мощный удар Ильи Власова, вколотившего мяч прямо под сетку соперникам, позволил завершить партию победой ямальцев: 25:22.

В третьем сете проигрывающая сторона обычно удваивает усилия, но так как «железнодорожники» с самого начала выжимали максимум из своего «Локомотива», перелома в ходе игры не случилось. К первому техническому тайм-ауту стороны разошлись при 8:7 в пользу «Факела», к середине разрыв чуть увеличился: 16:14, и полный крах всех «мечт» случился у гостей только в конце, когда сибиряк Сергей Савин подал в аут и тем поставил точку в партии на цифрах 25:19 в пользу ямальцев.

Главный тренер новосибирцев Пламен Константинов расстроился из-за поражения, и на послематчевую пресс-конференцию не пришёл, а наставник новоуренгойской дружины Камилло Плачи прокомментировал матч с нескрываемым удовольствием.

— Мы довольны своей победой — выиграли две игры подряд у довольно сильной новосибирской команды. Конечно, в этой игре первый сет был ключевым, потому что обе команды потратили много энергии — и физической, и нервной. Спортсмены, которые выиграли такую длинную партию, сразу получили большое преимущество в психологическом плане. Мы тренировались две недели без игр, а Новосибирск за это время сразился в двух матчах и находился в лучшем игровом тонусе, чем мы. Но при этом на них всё-таки сказалась усталость… Сейчас мы будем готовиться к следующему сопернику.

В финале битвы за 5-6 места «Факел» сразится с «Белогорьем», первый матч пройдёт 21 апреля в Белгороде.