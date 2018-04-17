Команда Самохина стала третьей на регате в Италии в классе «Дракон» 

Пять российских экипажей приняли участие в этапе открытого чемпионата Италии по парусному спорту в классе «Дракон». Соревнования прошли в Алассио. Всего на старт вышли 18 команд из пяти стран.
Победу одержала немецкая команда Маркуса Бреннеке. Второе место занял экипаж представителя Великобритании Гранта Гордона.
Лучший результат среди россиян продемонстрировал Дмитрий Самохин. Его экипаж стал третьим. Команда Анатолия Логинова заняла четвёртое место, Михаила Сенаторова — девятое, Игоря Гойхберга — 10-е, Виктора Фогельсона — 11-е.