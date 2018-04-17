Команда Самохина стала третьей на регате в Италии в классе «Дракон»

Пять российских экипажей приняли участие в этапе открытого чемпионата Италии по парусному спорту в классе «Дракон». Соревнования прошли в Алассио. Всего на старт вышли 18 команд из пяти стран.