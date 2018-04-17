Ещё
Команда Самохина стала третьей на регате в Италии в классе «Дракон»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Команда Самохина стала третьей на регате в Италии в классе «Дракон» 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Пять российских экипажей приняли участие в этапе открытого чемпионата Италии по парусному спорту в классе «Дракон». Соревнования прошли в Алассио. Всего на старт вышли 18 команд из пяти стран.
Победу одержала немецкая команда Маркуса Бреннеке. Второе место занял экипаж представителя Великобритании Гранта Гордона.
Лучший результат среди россиян продемонстрировал Дмитрий Самохин. Его экипаж стал третьим. Команда Анатолия Логинова заняла четвёртое место, Михаила Сенаторова — девятое, Игоря Гойхберга — 10-е, Виктора Фогельсона — 11-е.
Чемпионат.com: последние новости
Виктор Хедман нанёс колющий удар в пах форварду «Нью-Джерси» Нико Хиширу «Майнц» – «Фрайбург»: фанаты в знак протеста закидали поле туалетной бумагой Фредерик Андерсен совершил невероятный сейв клюшкой в конце игры с «Бостоном»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинец Усик отказался проводить бой в России39
Ведущие клубы РФПЛ хотят воссоздать Кубок лиги
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ190
Британских футболистов напугали русскими девушками3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение