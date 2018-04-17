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СМИ: на время ЧМ-2018 в портах запретят перевалку опасных грузов
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СМИ: на время ЧМ-2018 в портах запретят перевалку опасных грузов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ограничения коснутся речных и морских гаваней в российских регионах, принимающих матчи мундиаля.
Перевалку опасных грузов в портах российских регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, запретят на время проведения мундиаля из соображений безопасности. Об этом пишет газета «Коммерсант».
«Стивидоры начали уведомлять клиентов, что из-за усиления мер безопасности, связанных с ЧМ-2018 по футболу, с 25 мая по 25 июля будет приостановлена перевалка опасных грузов «всех классов»», — говорится в статье.
По информации издания, компании, осуществляющие погрузочно-разргузочные работы в портах, обратились в Федеральное агентство морского и речного транспорта за разъяснениями по поводу того, какие опасные грузы подпадут под ограничения, однако полученный ответ не внес ясности.
Источники газеты в отрасли полагают, что будет полностью запрещен ввоз взрывчатых, инфекционных, радиоактивных и ядовитых грузов и веществ. Ввоз грузов остальных классов в каждом случае будет рассматриваться межведомственным оперативным штабом конкретного региона.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 по 15 июня, футбольные матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Саранске и Екатеринбурге.
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