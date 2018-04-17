Минтранс: ограничение перевалки опасных грузов в городах ЧМ не создаст проблем для бизнеса

ТОКИО, 17 апреля. / ТАСС /. Перевалка опасных грузов в городах, где будут проходит игры Чемпионата мира по футболу, ограничена временно и это не создаст проблем для бизнеса, заявил ТАСС замминистра Виктор Олерский

"Во-первых, речь идет не о всем периоде, а о временных окнах, и они не слишком большие. Как правило, непосредственно до и после проведения мероприятий и в районе фан-зон, — сказал он. — Никаких особых проблем не будет в городах проведения ЧМ, которые связаны с морем или рекой. Море — это Санкт-Петербург, река — это Ростов-на-Дону, Волгоград, Казань, Нижний Новгород".

Он добавил, что ограничение не коснется нефти и нефтепродуктов.