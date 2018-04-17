Ямальские студенты создали ненецкий видео-разговорник

Ближе познакомиться с культурой и языком северного народа, понять, о чем говорят коренные жители, и даже выучить некоторые слова теперь просто. Нужно лишь подписаться на видеоканал клуба ненецкого языка «Вада».