Ямальские студенты создали ненецкий видео-разговорник 

Ближе познакомиться с культурой и языком северного народа, понять, о чем говорят коренные жители, и даже выучить некоторые слова теперь просто. Нужно лишь подписаться на видеоканал клуба ненецкого языка «Вада».
Клуб образовался благодаря инициативе петербургских ученых: этнографа Александры Терехиной и археолога Александра Волковицкого в Представительстве Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге. В «Ваде», что по-ненецки означает «слово», занимаются студенты Ямала, Ненецкого автономного округа и Таймыра. Одним из первых результатов работы клуба стал нашумевший проект по переводу популярного комикса «Кунг-фу Панда» на ненецкий язык. Ребята не стоят на месте и представляют вниманию общественности свое новое начинание — видеопроект «Ненецкий разговорник».