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Владыка Ефрем провел экскурсию и наградил гимнасток
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Владыка Ефрем провел экскурсию и наградил гимнасток 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Более 220 спортсменок приняли участие в межрегиональном турнире по художественной гимнастике на призы правящего Архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема в Биробиджане. 70 гимнасток защищали честь Хабаровска. Именно они и увезли домой большинство наград, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В турнире выступили участницы, начиная с третьего юношеского разряда и заканчивая программой кандидатов в мастера спорта. Гимнастки разыгрывали медали в личном зачете и в командных упражнениях. Победителями в своих возрастных категориях в личном зачете стали хабаровчанки, воспитанницы ДЮСШ «Олимпия» — Богдана Мохова, Ирина Гуськова, Виктория Денисенко, Александра Тюгун, София Попова, Марина Житникова, Дарина Чабанов. В групповых упражнениях отличились команды краевого центра: «Надежды Олимпии», «Капельки», «Лучики», «Бусинки».
— Соревнования получились довольно представительными и были для наших девочек очень полезными, — считает директор ДЮСШ «Олимпия», президент федерации художественной гимнастики Хабаровского края Ольга Борзова. — Турнир проводился в светлую пасхальную неделю. Владыка Ефрем провел экскурсию по своему храму, а затем награждал участниц. Соревнования в Биробиджане станут традиционными и на них гимнастки смогут подтверждать свою классификацию.
Уже 18 апреля в Хабаровске под крышей спортивного клуба «Олимпия» стартует чемпионат Федерации художественной гимнастики Хабаровского края. В состязаниях, помимо хозяек, примут участие спортсменки из Комсомольска и Николаевска. Этот турнир станет этапом подготовки к Всероссийским соревнованиям в Звенигороде и в Кисловодске.
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