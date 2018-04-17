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Минтранс: Ограничения перевалки опасных грузов из-за футбольного Чемпионата мира в России будет краткими и никому не повредят
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Минтранс: Ограничения перевалки опасных грузов из-за футбольного Чемпионата мира в России будет краткими и никому не повредят 

Интересант 1 час назад
Перевалка опасных грузов в российских портовых городах, где будут проходить грядущим летом матчи Чемпионата мира по футболу, ограничивается на сравнительно короткое время и поэтому не доставит бизнесу особых сложностей и потерь, заявил сегодня заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский.
Он подчеркнул, что ограничения вводятся не на весь период ЧМ, а на короткие «временные окна» сразу до и после матчей. Речь идет о связанном с морем портовом Санкт-Петербурге и «речных» Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Волгограде. Причем ограничения не относятся к перевалке нефти и нефтепродуктов.
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