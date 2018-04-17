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Промоутер — о возвращении Беринчика и его расставании с Ватаманюком
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Промоутер — о возвращении Беринчика и его расставании с Ватаманюком 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Не так давно серебряный призёр чемпионата мира и Олимпийских игр на любительском ринге украинец Денис Беринчик (8-0, 5 КО) объявил о решении прекратить совместную работу с тренером Сергеем Ватаманюком, однако продолжит выступать за промоутерскую компанию K2 Promotions Ukraine и должен вернуться на ринг в начале лета в Киеве.
Об этом в интервью «КП в Украине» рассказал генеральный директор компании Александр Красюк.
«Я как раз жду Дениса сейчас, будем с ним обсуждать следующий поединок, который, вероятнее всего, состоится в начале лета в Киеве. У Дениса действует контракт с K2 Promotions, который был подписан 3 года назад на 5 лет. Так что изменений никаких у нас не планировалось», — отметил Красюк.
«Взаимоотношения тренера и боксёра всегда довольно личные. Я в роли промоутера могу рекомендовать, помочь найти, организовать, но ни в коем случае не настаивать на сотрудничестве. Моя задача сделать так, чтобы было комфортно работать и одному, и другому. И если появился какой-то дискомфорт, они эти отношения прекратили. Но причин, честно говоря, я не знаю», — добавил он.
В конце прошлого года Денис завоевал первый титул на профиринге, получив региональный пояс WBO Oriental за победу (КО 6) над филиппинцем Алланом Валлеспином.
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