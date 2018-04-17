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В Момском районе Якутии состоялся турнир по настольному теннису, посвященный памяти героически погибшего Василия Бурцева
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В Момском районе Якутии состоялся турнир по настольному теннису, посвященный памяти героически погибшего Василия Бурцева 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
14 апреля в селе Хонуу Момского района состоялся ежегодный турнир по настольному теннису, посвященный памяти героически погибшего при исполнении своих служебных обязанностей участкового уполномоченного полиции отделения МВД России по Момскому району капитана полиции Бурцева Василия Васильевича.
Турнир организован личным составом отделения МВД России по Момскому району и Федерацией настольного тенниса Момского района. Мероприятие проводится второй раз и в этом году собрало больше участников, чем в прошлом. На этот раз в турнире приняли участие 50 жителей района, в том числе и пятеро сотрудников полиции.
Всего разыграно 6 комплектов медалей. Личный состав отделения МВД России по Момскому району выставил 2 кубка, предоставил ценные призы, а также изготовил баннер турнира. Вдова погибшего капитана полиции Бурцева В. В. Сергеева Айталы Алексеевна и его родные также учредили денежные призы.
В этот день прозвучало немало теплых слов организаторов турнира памяти своего коллеги и напутственных слов участникам мероприятия. По итогам соревнования в абсолютном первенстве среди мужчин победу одержал Винокуров Юрий, а среди женщин второй год подряд первое место заняла Слепцова Юлия. Все призеры получили памятные медали и ценные подарки.
Ежегодный турнир памяти капитана полиции Бурцева В. В. уже успел зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Ведь мероприятие не только пропагандирует спорт и здоровый образ жизни, но и увековечивает память сотрудника органов внутренних дел, отдавшего свою жизнь за мир и спокойствие.
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