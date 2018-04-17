Готовность гостиниц принять гостей чемпионата Европы обсудили в пресс-центре турнира

Готовность гостиниц принять гостей чемпионата Европы обсудили в пресс-центре турнира16 апреля в пресс-центре чемпионата Европы по спортивной борьбе прошло совещание с руководителями и представителями гостиничных комплексов, принимающих гостей предстоящего турнира.

Выступая перед собравшимися, Карибов отметил, что осталось чуть больше недели до старта чемпионата, а потому призвал руководителей гостиниц, устранить оставшиеся недочеты. «В Дагестан приедет большое количество гостей из-за рубежа, регионов России. Мы должны предоставить им комфортные условия проживания, а главное все места размещения должны полностью соответствовать всем нормам безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологическим», — подчеркнул Карибов.

Основные требования касались обеспечения пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Для каждой гостиницы были перечислены свои незначительные нарушения, выявленные в ходе проверок надзорными органами.

В республику первые гости чемпионата прибудут 25 апреля.