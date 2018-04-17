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Готовность гостиниц принять гостей чемпионата Европы обсудили в пресс-центре турнира
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Готовность гостиниц принять гостей чемпионата Европы обсудили в пресс-центре турнира 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Готовность гостиниц принять гостей чемпионата Европы обсудили в пресс-центре турнира16 апреля в пресс-центре чемпионата Европы по спортивной борьбе прошло совещание с руководителями и представителями гостиничных комплексов, принимающих гостей предстоящего турнира.
Совещание провел первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов. В нем также приняли участие врио министра по физической культуре и спорту РД Магомед Магомедов, руководитель дагестанского Роспотребнадзора Элеонора Омариева, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Дагестан (по государственной противопожарной службе) Мартин Маммаев.
Выступая перед собравшимися, Карибов отметил, что осталось чуть больше недели до старта чемпионата, а потому призвал руководителей гостиниц, устранить оставшиеся недочеты. «В Дагестан приедет большое количество гостей из-за рубежа, регионов России. Мы должны предоставить им комфортные условия проживания, а главное все места размещения должны полностью соответствовать всем нормам безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологическим», — подчеркнул Карибов.
Основные требования касались обеспечения пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Для каждой гостиницы были перечислены свои незначительные нарушения, выявленные в ходе проверок надзорными органами.
В республику первые гости чемпионата прибудут 25 апреля.
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