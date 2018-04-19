Гаттузо: «Милан» обязан был решить все вопросы заранее в матче с «Торино»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью в матче с «Торино» (1:1) в рамках 33-го тура чемпионата Италии.

«Возможно, мои подопечные были немного уставшими в последние 20-25 минут, но мы должны были решить все вопросы заранее. С подобной проблемой мы сталкиваемся уже не в первый раз.

«Торино» заслужил ничью, они могли даже выиграть, хотя и у нас был момент в самом конце матча.

Мы понимаем, что нам следует улучшить в игре. Пусть мы мало забиваем в последних матчах и часто играем в ничью, но сейчас команда выглядит гораздо лучше, чем пару месяцев назад», — цитирует Гаттузо Sky Sports Italia.