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Гаттузо: «Милан» обязан был решить все вопросы заранее в матче с «Торино»
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Гаттузо: «Милан» обязан был решить все вопросы заранее в матче с «Торино» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью в матче с «Торино» (1:1) в рамках 33-го тура чемпионата Италии.
«Возможно, мои подопечные были немного уставшими в последние 20-25 минут, но мы должны были решить все вопросы заранее. С подобной проблемой мы сталкиваемся уже не в первый раз.
«Торино» заслужил ничью, они могли даже выиграть, хотя и у нас был момент в самом конце матча.
Мы понимаем, что нам следует улучшить в игре. Пусть мы мало забиваем в последних матчах и часто играем в ничью, но сейчас команда выглядит гораздо лучше, чем пару месяцев назад», — цитирует Гаттузо Sky Sports Italia.
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