Больше 1,5 тысячи человек вышли на старт кросса «Лисья гора»

15 апреля в Битцевском лесу прошел первый в этом году кросс «Лисья гора» — забег по пересеченной местности, организованный командой «Бегового сообщества». Более 1,5 тысячи участников в возрасте от 18 лет и старше вышли на старт, чтобы показать свой лучший результат на дистанциях от двух до восьми километров по траве и грунту.

В день мероприятия в стартовом городке все желающие могли согреться горячим чаем и попробовать настоящую полевую кухню, а музыкальные сеты от диджея заряжали помогали настроиться на спортивную борьбу.

Старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях проходили раздельно, и каждый хотел выложиться по максимуму, показать свой лучший результат. Кольцевая же трасса забега позволила болельщикам следить за ходом гонки и не терять бегунов из виду.

Первые участники отправились в 10 утра. Среди девушек 18-19 лет победила Марина Кудакова из Подольска, у юношей этого возраста забег выиграл Богдан Буланцов из города Черусти.

В возрастной категории 20-22 года первое место среди девушек завоевала бегунья Лика Разина из Раменского, у мужчин первым преодолел дистанцию Артем Миронов из Москвы.

Москвичка Юлия Конякина заняла первое место у женщин 23-34 лет. Среди мужчин этого возраста «золото» завоевал также представитель Москвы Владимир Сафронов

В возрастной категории старше 35 лет первое место заняли москвич Андрей Фарносов и москвичка Галия Латыпова.

Как и в прошлом году победители и призеры во всех категориях получили кубки, грамоты, денежные призы и подарок от партнера мероприятия — сертификат «Спортмастер». Все финишировавшие участники получили памятные значки с символикой кросса.