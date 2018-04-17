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На Ямале молодежное правительство будет работать в новом составе
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На Ямале молодежное правительство будет работать в новом составе 

ИА Север-Пресс 59 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале сформировали новый состав Молодёжного правительства.
В него вошли 13 человек из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Лабытнанги, Салехарда, Надымского, Красноселькупского, Приуральского, Тазовского и Ямальского районов. Кроме того, еще семь кандидатов из Муравленко, Лабытнанги, Ноябрьска, Надымского, Шурышкарского, Ямальского и Приуральского районов включили в резерв Молодёжного правительства ЯНАО. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила начальник отдела информационной поддержки и работы со средствами массовой информации окружного молодежного центра Виктория Тихонова.
В рамках объявленного губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным 2018 года Годом социальной ответственности темой конкурсных работ стала «Социальная ответственность: ценности современной молодёжи». Конкурс прошёл в два этапа: муниципальный и окружной. 70 активных молодых людей со всех городов и районов округа направили на рассмотрение в муниципальные комиссии социально значимые проекты. Из 70 кандидатов во второй окружной этап прошли 37 молодых лидеров. Свои проекты они презентовали в режиме видеоконференции. Возглавила окружную комиссию заместитель губернатора округа Татьяна Бучкова. Она же является куратором молодежного совещательного органа.
По словам Виктории Тихоновой, проекты, которые представили кандидаты, актуальны для социально-экономического развития округа и реально реализуемы. Молодых людей волнуют проблемы экологии, волонтёрства, семейного досуга жителей, здорового образа жизни подрастающего поколения и многие другие.
Молодёжное правительства региона — это совещательный орган, который реализует успешные практики и инициативы молодых ямальцев и является связующим звеном между молодёжью и властью региона. Ямал — один из немногих регионов России, в котором председателем молодёжного совещательного органа является глава региона.
Неоднократно работа Молодёжного правительства ЯНАО была высоко оценена экспертной комиссией Ассоциации Молодёжных правительств РФ. Реализация проектов, взаимодействие с региональными и федеральными структурами, информационная политика — всё это помогло Молодёжному правительству ЯНАО стать лучшим в 2016 году.
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