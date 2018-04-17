Крупные секс-скандалы с высокопоставленными чиновниками

Нацистский надзиратель, организатор оргий, порнозвезда российского ТВ и похотливый инвалид — это не актёры кино для взрослых. Это чиновники.

Крупные политические технологии все сильнее проникают в мир спорта. Универсальным средством для устранения неугодного крупного чиновника считается секс-скандал. Жертвами его становились политики мирового уровня, но в последнее время это оружие всё чаще применяется и против спортивных руководителей. Результат всех скандалов неизменный. Чиновник вынужден уйти, даже если оказывалось, что он не виноват. Очередной мишенью избрали главу IBU Андерса Бессеберга

Как русские нанимали проституток Бессебергу

Похоже, с доказательствами обвинений в коррупции и «крышевании» допинга президента IBU Андерса Бессеберга дела у ВАДА не клеится. Для этого пришлось через немецкий таблоид Bild прибегнуть к безотказному методу — раскрутке секс-скандала. После такого у чиновников крупного калибра просто не остаётся шансов в не зависимости от того, был ли секс и был ли скандал. По версии немецкого издания, российские коллеги постоянно нанимали Бессебергу проституток, однако никаких доказательств и свидетельств этого пока не предоставили. Впрочем, отвечать за свои слова их можно заставить только через суд, как это сделала российская паралимпийская спортсменка Михалина Лысова

Владелец «Милана» и его несовершеннолетние дивы

Бывший премьер-министр Италии и экс-владелец футбольного «Милана» Сильвио Берлускони всегда считался большим поклонником женской красоты. При этом чем старше становился политик, тем моложе были его спутницы. В скандалы с несовершеннолетними девушками лёгкого поведения он попадал несколько раз. В 2009 году он подарил своей подруге-модели Ноэми Летиции на 18-летие золотое ожерелье с бриллиантами на сумму 6000 евро. Позже марокканка Карима Эль-Маруг рассказала, что в 17 лет участвовала в организованных Берлускони оргиях. Постоянные сообщения СМИ о развратных увлечениях премьер-министра нарастали, как снежный ком и привели к тому, что в ноябре 2011 под давлением общественности Берлускони ушёл в отставку.

Как горничная участвовала в выборах президента Франции

Бывший глава Международного валютного фонда и один из лидеров социалистической партии Франции Доминик Стросс-Кан считался одним из главных претендентов на пост президента страны, пока в 2011 году не отправился с визитом в Нью-Йорк. При попытке вернуться домой, его сняли с самолёта по обвинению в домогательствах к горничной из Гвинеи в номере своего отеля. Пока Стросс-Кан не подал в отставку его отказывались даже выпустить под залог, а позже поместили под домашний арест. Вскоре выяснилось, что горничная лгала следователям, уголовное дело прекратилось, однако ни она, ни организаторы этой афёры, погубившие карьеру одного из самых влиятельных политиков мира, никакого наказания не понесли. Через год Стросс-Кана попытались обвинить в сутенёрстве, но также безуспешно. Президентом Франции стал действительно кандидат от социалистической партии, но не Стросс-Кан, а Франсуа Олланд

«Человек похожий на генерального прокурора»

В России этот видавший виды приём продемонстрировали в конце 90-х, чтобы убрать ставшего неугодным генерального прокурора Юрия Скуратова . В марте 1999 в ночном эфире программы «Вести» на «РТР» был показан документальный фильм «Трое в постели». Главную роль эротической картины вместе с двумя проститутками сыграл «человек похожий на генерального прокурора» (между, прочим официальная формулировка в СМИ того времени). В ходе уголовного дела так и не удалось доказать, что на низкокачественной записи был запечатлён именно Скуратов, но карьера прокурора уже была разрушена.

Помнишь, а каким он парнем был?

Бывший министр спорта Канады Кент Хер был в высшей степени достойным человеком. Во-первых, будучи истинным либералом с 2014 года он активно боролся за права ЛГБТ в школах, в том числе католических, что позволило ему быстро продвинуться по политической лестнице. Во-вторых, в 2016 году, будучи министром по делам ветеранов, он в поддержку Украины пришёл на заседание министров в вышиванке, вместе с ещё несколькими коллегами. Наконец, Хер неоднократно критиковал Россию за допинговые скандалы и демонстрировал свою нулевую толерантность. Наконец, после огнестрельного ранения в 1991 году у Хера отнялись все конечности, а потому он передвигался исключительно в инвалидной коляске. С такой биографией ему бы пожизненно сидеть в министрах, а позже избраться премьером, да вдруг стали против него всплывать неприятные истории. Оказалось, что, будучи депутатом провинции Альберта, он частенько домогался женщин в лифте, а поскольку руки распускать он не мог, то делал это скабрезными комментариями и называл их «сладенькими». Спустя 10 лет об этом вспомнила Кристин Роворт, которая и вынудила Кента подать в отставку.

Президент международной автомобильной федерации Макс Мосли в 2008 году тоже стал героем видео, опубликованным британским таблоидом News of the World. На видео спортивный чиновник участвовал в садомазохистской ролевой игре, где играл роль надзирателя в нацистском концлагере, а пять проституток были в роли заключённых. Сразу после этого крупнейшие автопроизводители и национальные федерации потребовали британца подать в отставку. Власти Бахрейна не пустили его на свой этап формулы-1. Мосли подал в суд на издание, добился признание нацистской тематики необоснованной, но продержался всего год и всё равно был вынужден уйти.