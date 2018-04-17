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Глава приморского отделения «Справедливой России» посетил КНДР 9-13 апреля
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Глава приморского отделения «Справедливой России» посетил КНДР 9-13 апреля 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава приморского отделения партии «Справедливая Россия» Алексей Козицкий посетил КНДР 9-13 апреля, сообщает российская дипмиссия в Пхеньяне.
"С 9 по 13 апреля по приглашению международного отдела ЦК ТПК в Пхеньяне находился Алексей Козицкий — руководитель приморского отделения партии «Справедливая Россия», заместитель председателя комитета законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности", — говорится в сообщении на странице в Facebook посольства.
Козицкий, как сообщает посольство, был принят в международном отделе ЦК Трудовой партии Кореи, осмотрел ряд объектов в Пхеньяне.
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