Глава приморского отделения «Справедливой России» посетил КНДР 9-13 апреля

"С 9 по 13 апреля по приглашению международного отдела ЦК ТПК в Пхеньяне находился Алексей Козицкий — руководитель приморского отделения партии «Справедливая Россия», заместитель председателя комитета законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности", — говорится в сообщении на странице в Facebook посольства.

Козицкий, как сообщает посольство, был принят в международном отделе ЦК Трудовой партии Кореи, осмотрел ряд объектов в Пхеньяне.