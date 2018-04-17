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Команда волгоградского УФСИН победила на Кубке Европы по пауэрлифтингу
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Команда волгоградского УФСИН победила на Кубке Европы по пауэрлифтингу 

АиФ Волгоград 41 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
Сотрудники отдела специального назначения «Барс» УФСИН Волгоградской области победили в третьем открытом кубке Европы по пауэрлифтингу WPA/AWPA.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального УФСИН, Алексей Кирьянов, Николай Решетов, Андрей Шкарпетин, Евгений Абросимов и Асаф Ахмедов заняли призовые места в «Народном жиме» и «Жиме лёжа» в своих весовых категориях.
Участник соревнований Николай Решетов установил мировой рекорд в категории «ветераны 55-59 лет». Он завоевал золото в «Жиме лёжа» в многослойной экипировке.
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