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Воронежский школьник рассказал, как заработать на квартиру
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Воронежский школьник рассказал, как заработать на квартиру 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
В Воронеже прошел уже второй Science Slam kids — научные бои школьников.
В слэме приняла участие четверка юных ученых. Восьмиклассник Дмитрий Свиридов рассказал и показал на макете, как работает процесс пищеварения. Интерес к биологии у него не праздный — в будущем Дима станет хирургом. Катя Снеговская и Лиза Зобова прямо на глазах у зрителей собрали кинопроектор из подручных материалов и провели кинопоказ.
А победителем слэма стал 14-летний Илья Четвергов, который всерьез увлекся крипловалютами, понял, как собрать компьютер для майнинга, и главное — как на нем зарабатывать. Доклад Илья назывался «Как школьнику заработать на квартиру». Оказывается, для этого нужна всего лишь майнинговая ферма и 4,5 года терпения.
«Мы старались отбирать тех слэмеров, у которых есть какие-то практические модели для демонстрации зрителю. Чтобы потом зрители могли бы попробовать сделать науку своими руками. Следующий слэм уже запланирован на лето. Ждём новых участников с интересными исследованиями в проект, чтобы в конце года сделать состязание лучших из лучших», — рассказала руководитель проекта Science Slam kids Наталья Кузнецова.
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