Воронежский школьник рассказал, как заработать на квартиру

В Воронеже прошел уже второй Science Slam kids — научные бои школьников.

В слэме приняла участие четверка юных ученых. Восьмиклассник Дмитрий Свиридов рассказал и показал на макете, как работает процесс пищеварения. Интерес к биологии у него не праздный — в будущем Дима станет хирургом. Катя Снеговская и Лиза Зобова прямо на глазах у зрителей собрали кинопроектор из подручных материалов и провели кинопоказ.

А победителем слэма стал 14-летний Илья Четвергов, который всерьез увлекся крипловалютами, понял, как собрать компьютер для майнинга, и главное — как на нем зарабатывать. Доклад Илья назывался «Как школьнику заработать на квартиру». Оказывается, для этого нужна всего лишь майнинговая ферма и 4,5 года терпения.