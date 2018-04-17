Красный реванш. Как Омская область будет выбирать губернатора 

Всего через две недели после завершения президентских выборов 18 марта в Омской области неофициально стартовала губернаторская кампания. В сентябре омичам во второй раз за три последних года предстоит выбирать главу региона. Так что область плавно перешла из одного электорального цикла в другой.
Первым о своих губернаторских амбициях заявил лидер омского регионального отделения ЛДПР, депутат Омского городского совета Алексей Ложкин. Карьера политика находится на подъеме, и участие в губернаторских выборах может повысить его узнаваемость. «Окончательное решение по кандидату от партии будет принимать федеральное руководство в мае», — подчеркивает Ложкин, недавно получивший в муниципальном представительном органе место депутата на освобожденной основе.
В выборах мэра Омска 2012 года и губернаторских выборах 2015 года от ЛДПР участвовал бывший депутат Госдумы Ян Зелинский. После сложения полномочий прежний лидер омских жириновцев переехал в Крым. Не задались отношения с омским региональным отделением ЛДПР и у Алексея Ромахина, который планировал пройти от Омской области в Госдуму. Сейчас Ромахин занимается изданием промышленного журнала в Омске.
Свое участие в губернаторских выборах планирует и партия «Коммунисты России». По итогам сентябрьских выборов 2017 года оппозиционеры получили один мандат депутата Омского городского совета. Народным избранником стал паровоз партии на выборах телеведущий Владимир Казанин. Сейчас за кресло главы региона выражает готовность побороться лидер омских коммунистов России Владимир Жуков. Однако и он уточняет, что решение о выдвижении должны принять однопартийцы.
Три года назад в выборах губернатора Омской области участвовал от партии «Коммунисты России» приезжий кандидат Александр Подзоров. Он занял последнее место, получив 2,3% голосов. Хотя выдвижение Подзорова поддерживал лидер коммунистов России Максим Сурайкин, впоследствии выдвигавший свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году.
Источники «ФедералПресс» уверяют, что ставка на выборах губернатора Омской области 2018 года будет сделана в рядах коммунистов России на местного кандидата. Активисты хорошо понимают и справляются с отведенной им ролью. «Задача будет показать, что на выборах представлены настоящие коммунисты и продолжатели дела Маркса и Ленина», — отметил источник в омском региональном отделении партии «Коммунисты России».
Пока главной интригой предстоящей кампании остается имя кандидата в губернаторы от омского обкома КПРФ. Депутат Госдумы Александр Кравец в июне намерен подать в отставку с поста первого секретаря. По официальной версии, он сосредоточится на работе над новой образовательной реформой. Идеи омича оказались востребованы в Министерстве образования и науки России.
В обкоме уже сейчас развернулась активная борьба за место преемника Кравца. На пост первого секретаря претендуют руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Андрей Алехин и секретарь по идеологии Дмитрий Горбунов. Партийные интриги оказывают влияние на определение кандидата в губернаторы от обкома. Рассматривался даже вариант с привлечением бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина. Аналогичные приглашения ему также были сделаны от коммунистов Красноярского края и Подмосковья.
Более реальными считаются варианты с выдвижением кандидатом в губернаторы Андрея Алехина или бывшего депутата Госдумы Олега Денисенко. По информации «ФедералПресс», пленум ЦК КПРФ выступил за участие в выборах Денисенко, который уже пытался стать омским губернатором в 2015 году. Тогда он получил 28,1% голосов, уступив действующему главе региона Виктору Назарову.
Предложение вновь попробовать свои силы на выборах в Омской области Денисенко сделала группа товарищей из омского обкома КПРФ во главе с бывшим депутатом Законодательного собрания Виктором Жарковым. Пул действующих красных депутатов делает ставку на Алехина, полагая, что омич должен противостоять варягу Александру Буркову, временно исполняющему обязанности губернатора Омской области. Конференция обкома, на которой интрига должна разрешиться, пройдет в начале июня.
«Справедливая Россия» и «Единая Россия» на выборах готовятся поддержать действующую власть. Справедливоросс с Урала Александр Бурков в октябре был направлен в Омскую область, чтобы навести порядок в хозяйстве региона и элитных группах перед выборами главы государства. Партийную принадлежность Бурков менять не стал, а как ставленник президента пользуется поддержкой партии власти.
Законодательное собрание внесло изменения в региональный закон о выборах, которые позволят Буркову участвовать в кампании в качестве самовыдвиженца. Во время сбора подписей и последующего прохождения муниципального фильтра врио губернатора сможет заручиться широкой народной поддержкой. Отметим, что только «Единая Россия» и КПРФ обладают в регионе необходимым количеством местных депутатов, чтобы провести своего кандидата через существующий фильтр. Ожидается, что официальный старт кампании будет дан 7 июня, когда пройдет пленарное заседание Законодательного собрания.
Политолог Михаил Андреев сомневается в участии в выборах губернатора Омской области двух варягов: «Бурков и Денисенко вряд ли будут вместе участвовать в одной кампании. Скорее в омском обкоме КПРФ сделают ставку на местного Андрея Алехина, который будет отыгрывать против действующего руководителя региона модель „свой — чужой“. Варяг Бурков всячески демонстрирует, что уже стал омичом. В городе он может получить хороший процент».
«Варяг Бурков будет проводить долгую кампанию, старт которой будет дан на крупном мероприятии регионального значения. Предстоит объехать сельские районы, чтобы выстроить работу с местной властью. Не думаю, что в рамках кампании будет сушиться явка в городе, как это было в 2015 году», — отметил доцент кафедры политологии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Иван Жуков.
Фото: omskportal.ru