Красный реванш. Как Омская область будет выбирать губернатора

Всего через две недели после завершения президентских выборов 18 марта в Омской области неофициально стартовала губернаторская кампания. В сентябре омичам во второй раз за три последних года предстоит выбирать главу региона. Так что область плавно перешла из одного электорального цикла в другой.

Первым о своих губернаторских амбициях заявил лидер омского регионального отделения ЛДПР , депутат Омского городского совета Алексей Ложкин . Карьера политика находится на подъеме, и участие в губернаторских выборах может повысить его узнаваемость. «Окончательное решение по кандидату от партии будет принимать федеральное руководство в мае», — подчеркивает Ложкин, недавно получивший в муниципальном представительном органе место депутата на освобожденной основе.

В выборах мэра Омска 2012 года и губернаторских выборах 2015 года от ЛДПР участвовал бывший депутат Госдумы Ян Зелинский . После сложения полномочий прежний лидер омских жириновцев переехал в Крым. Не задались отношения с омским региональным отделением ЛДПР и у Алексея Ромахина , который планировал пройти от Омской области в Госдуму. Сейчас Ромахин занимается изданием промышленного журнала в Омске.

Свое участие в губернаторских выборах планирует и партия «Коммунисты России». По итогам сентябрьских выборов 2017 года оппозиционеры получили один мандат депутата Омского городского совета. Народным избранником стал паровоз партии на выборах телеведущий Владимир Казанин . Сейчас за кресло главы региона выражает готовность побороться лидер омских коммунистов России Владимир Жуков . Однако и он уточняет, что решение о выдвижении должны принять однопартийцы.

Три года назад в выборах губернатора Омской области участвовал от партии «Коммунисты России» приезжий кандидат Александр Подзоров. Он занял последнее место, получив 2,3% голосов. Хотя выдвижение Подзорова поддерживал лидер коммунистов России Максим Сурайкин , впоследствии выдвигавший свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году.

Источники «ФедералПресс» уверяют, что ставка на выборах губернатора Омской области 2018 года будет сделана в рядах коммунистов России на местного кандидата. Активисты хорошо понимают и справляются с отведенной им ролью. «Задача будет показать, что на выборах представлены настоящие коммунисты и продолжатели дела Маркса и Ленина», — отметил источник в омском региональном отделении партии «Коммунисты России».

В обкоме уже сейчас развернулась активная борьба за место преемника Кравца. На пост первого секретаря претендуют руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Андрей Алехин и секретарь по идеологии Дмитрий Горбунов . Партийные интриги оказывают влияние на определение кандидата в губернаторы от обкома. Рассматривался даже вариант с привлечением бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина . Аналогичные приглашения ему также были сделаны от коммунистов Красноярского края и Подмосковья.

Более реальными считаются варианты с выдвижением кандидатом в губернаторы Андрея Алехина или бывшего депутата Госдумы Олега Денисенко . По информации «ФедералПресс», пленум ЦК КПРФ выступил за участие в выборах Денисенко, который уже пытался стать омским губернатором в 2015 году. Тогда он получил 28,1% голосов, уступив действующему главе региона Виктору Назарову

Предложение вновь попробовать свои силы на выборах в Омской области Денисенко сделала группа товарищей из омского обкома КПРФ во главе с бывшим депутатом Законодательного собрания Виктором Жарковым . Пул действующих красных депутатов делает ставку на Алехина, полагая, что омич должен противостоять варягу Александру Буркову , временно исполняющему обязанности губернатора Омской области. Конференция обкома, на которой интрига должна разрешиться, пройдет в начале июня.

«Справедливая Россия» и «Единая Россия» на выборах готовятся поддержать действующую власть. Справедливоросс с Урала Александр Бурков в октябре был направлен в Омскую область, чтобы навести порядок в хозяйстве региона и элитных группах перед выборами главы государства. Партийную принадлежность Бурков менять не стал, а как ставленник президента пользуется поддержкой партии власти.

Законодательное собрание внесло изменения в региональный закон о выборах, которые позволят Буркову участвовать в кампании в качестве самовыдвиженца. Во время сбора подписей и последующего прохождения муниципального фильтра врио губернатора сможет заручиться широкой народной поддержкой. Отметим, что только «Единая Россия» и КПРФ обладают в регионе необходимым количеством местных депутатов, чтобы провести своего кандидата через существующий фильтр. Ожидается, что официальный старт кампании будет дан 7 июня, когда пройдет пленарное заседание Законодательного собрания.

Политолог Михаил Андреев сомневается в участии в выборах губернатора Омской области двух варягов: «Бурков и Денисенко вряд ли будут вместе участвовать в одной кампании. Скорее в омском обкоме КПРФ сделают ставку на местного Андрея Алехина, который будет отыгрывать против действующего руководителя региона модель „свой — чужой“. Варяг Бурков всячески демонстрирует, что уже стал омичом. В городе он может получить хороший процент».

«Варяг Бурков будет проводить долгую кампанию, старт которой будет дан на крупном мероприятии регионального значения. Предстоит объехать сельские районы, чтобы выстроить работу с местной властью. Не думаю, что в рамках кампании будет сушиться явка в городе, как это было в 2015 году», — отметил доцент кафедры политологии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Иван Жуков

Фото: omskportal.ru