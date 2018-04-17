Мусаев — серебряный призер первенства России по греко-римской борьбе

В Москве завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди спортсменов до 24 лет. В турнире участвовали лучшие борцы страны, многие из которых уже успешно выступают на турнирах среди взрослых, становятся победителями и призерами соревнований российского и международного уровней.

Омскую область представляли четыре борца — Георгий Салиндер, Александр Коваленко (оба — до 67 кг), Адлет Тюлюбаев (до 72 кг) и Шамиль Мусаев (до 130 кг). Но до медалей в итоге добрался лишь один — в самой тяжелой категории Шамиль Мусаев выиграл «серебро».

На пути к финалу Шамиль оказался сильнее Ивана Якушкина (Рязанская область), Давида Карапетяна (Красноярский край), Руслана Бибарсова (Мордовия) и Михаила Чувалджана (Московская-Нижегородская). А вот в решающей схватке он не совладал с Нохчо Лабазановым, представляющим Красноярский край и Башкортостан.

Таким образом, Шамиль Мусаев включен в расширенный состав сборной России для подготовки к первенству Европы.

Стоит заметить, что для омского атлета эта медаль уже не первая на первенствах России — в прошлом году он становился чемпионом среди борцов 18-20 лет.

Что касается других борцов Омской области, выступивших нынче в Москве, то Адлет Тюлюбаев в своей категории занял седьмое место, Александр Коваленко — девятое, а Георгий Салиндер, уступив в первом же круге, лишь 30-е.