Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах 

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцать втором туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
"Бетис" продлил свою победную серию в Ла Лиге до 5 матчей — это лучший результат клуба с марта 1997 года.
"Севилья" не может выиграть уже на протяжении 5 подряд матчей в Ла Лиге — 2 ничьи и 3 поражения. Это худшая серия команды под руководством Винченцо Монтеллы.
Луис Суарес ("Барселона") забил свой 10 мяч в ворота «Валенсии» во всех турнирах — это больше, нежели он забил любой другой команде.
В матче против «Вильярреала» Виссам Бен-Йеддер ("Севилья") провел на поле всего 7 минут и 59 секунд — это самое быстрое удаление игрока, вышедшего на замену, в текущем розыгрыше Ла Лиги.
"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 39 матчей (32 победы и 7 ничьих) — это новый рекорд турнира.
"Барселона" выдала лучший старт в истории Ла Лиги после 32 сыгранных туров — 25 побед и 7 ничьих.
Мигель Анхель Герреро своими 8 забитыми мячами принес «Леганесу» уже 7 очков в текущем розыгрыше Ла Лиги.
В матче против «Реала Сосьедад» игроки «Лас-Пальмаса» нанесли 7 ударов по воротам соперника, не попав при этом ни разу в створ — это самый высокий показатель для команд Пако Хемеса за время его тренерской карьеры.
6 из 8 последних ударов в створ ворот соперников Адриана Лопеса ("Депортиво") в рамках Ла Лиги оказались результативными.
Маркел Сусаета ("Атлетик") стал первым игроком в Ла Лиге с апреля 2014 года, забившим гол прямым ударом с углового. В последний раз подобным образом в чемпионате отличался он же в игре против «Севильи».
"Депортиво" впервые с ноября 2015 года выиграл две подряд игры в Ла Лиге.
Четыре команды из Страны Басков ("Реал Сосьедад", «Эйбар», «Атлетик» и «Алавес») расположились в турнирной таблице Ла Лиги после отчетного тура на расстоянии друг от друга не более двух очков.
Анхель Корреа забил в текущем сезоне во всех турнирах уже 9 мячей — это его самый высокий показатель за время выступлений в «Атлетико» в одном сезоне.
Антуан Гризманн ("Атлетико") забил в 2018 году в Ла Лиге уже 14 мячей. Столько же в своем активе имеет Лионель Месси ("Барселона"), а больше забил только Криштиану Роналду ("Реал") — 19 голов.
Фернандо Торрес стал пятым игроком «Атлетико», забившим 100 мячей в Ла Лиге.
"Реал" выиграл 8 последних матчей Ла Лиги без Криштиану Роналду и Гарета Бэйла в составе, забив в этих играх 28 мячей.
"Малага" проиграла «Реалу» в 25 раз из 34 матчей в Ла Лиге — при 1 победе и 8 ничьих.
Иско ("Реал") забил свой первый гол в Ла Лиге прямым ударом со штрафного. На это ему понадобилось 7 попыток.
Иско ("Реал") впервые в этом сезоне с учетом всех турниров отметился голом и результативной передачей в матче за клуб.
"Реал" одержал 100 победу во всех турнирах под руководством Зинедина Зидана (74,1% выигранных матчей).
Перед голом Антуана Гризманна в ворота «Леванте» игроки «Атлетико» сделали 18 точных передач — это самый высокий клубный показатель в Ла Лиге за время работы с командой Диего Симеоне.
Хосе Луис Моралес ("Леванте") проиграл 50 из 100 своих матчей в Ла Лиге — при 23 выигрышах и 27 ничьих.