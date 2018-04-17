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Самбисты МТУ завоевали «золото» и «бронзу»
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Самбисты МТУ завоевали «золото» и «бронзу» 

На Западе Москвы 24 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
В МГТУ им. Н. Э. Баумана (МГУЛ) прошёл открытый турнир по самбо среди молодёжи и студентов, посвящённый памяти дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Геннадия Михайловича Стрекалова.
В упорной борьбе бронзовые медали в весовой категории до 74 кг завоевали студенты Московского технологического университета — Наиль Якубалиев (группа ЭСМО-02-17) и Константин Савандер (группа РССО-02-16).
В тот же день, в Центре спорта и образования «Самбо-70» прошёл Всероссийский турнир по боевому самбо. Студент Московского технологического университета Алексей Антропов (группа БИСО-02-16) стал чемпионом в весовой категории до 68 кг!
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