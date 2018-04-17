ФК «Карелия» примет участие в Первенстве МРО «Северо-Запад» 

В Министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия состоялось совещание по вопросам развития футбола. В нем приняли участие Министр Александр Воронов, президент Федерации футбола Республики Карелия Александр Смирнов, директор Школы высшего спортивного мастерства Владимир Манылин и заведующий кафедрой спортивных дисциплин Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ Роман Кемза.
В ходе совещания было озвучено, что Межрегиональное объединение «Северо-Запад» одобрило заявку Карелии на участие сборной команды нашего региона в Первенстве МРО «Северо-Запад» по футболу.
Соревнования среди непрофессиональных клубов будут проходить с апреля по октябрь этого года. В ближайшее время футболисты приступят к тренировкам. Всего команде предстоит провести 10 домашних и 10 выездных матчей.
Состав команды в данный момент утверждается. Предположительно в нее войдут как молодые спортсмены — воспитанники ДЮСШ № 7 г. Петрозаводска, так и более опытные карельские футболисты.
Отметим, что участие ФК «Карелия» в Первенстве было одним из пунктов соглашения по развитию футбола, подписанного 30 октября 2017 года в рамках празднования 100-летия этого вида спорта в регионе.
Добавим, что Министерство спорта России предварительно одобрило заявку Карелии на включение футбола в перечень базовых видов спорта, а значит, на его развитие будут ежегодно выделяться федеральные средства.
Помимо этого заместитель генерального директора Российского футбольного союза Александр Зорков сообщил о возможности включения Карелии в пилотный проект по созданию регионального Центра развития футбола в рамках программы «Наследие» чемпионата мира по футболу ФИФА-2018.