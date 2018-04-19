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Экс-тренер сборной России рассказал о проблемах «Спартака»
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Экс-тренер сборной России рассказал о проблемах «Спартака» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец поделился мнением о полуфинальном матче Кубка России между московским "Спартаком" и «Тосно», сообщает "Советский спорт".
"Меня удивило поражение «Спартака». Имея такое преимущество по уровню игроков, в итоге проиграть — это феноменально. Игроки «Тосно» действовали на пределе своих возможностей. Они доставили проблем защитникам красно-белых. Ведя в счете, в итоге пропустить на последних минутах — это главный недостаток спартаковцев", — цитирует эксперта "Чемпионат.com".
Эксперт отметил, что у «Спартака» есть проблемы как в защите, так и в нападении.
"Любая ситуация в штрафной красно-белых — и у защитников возникает «столбняк». Игра в обороне «Спартака» не выстроена. В прошлом сезоне команда такие матчи выигрывала, но сегодняшний «Спартак» — это пенальти, который не забивает Денис Глушаков. Для «Спартака» поражение от «Тосно» должно создать дополнительную мотивацию. Но если не сделать выводов из последних двух неудач, то ни о какой Лиге чемпионов не может идти и речи, тем более о чемпионстве", — добавил он.
Полуфинальная встреча «Спартака» и «Тосно», которая прошла в Москве, завершилась в серии пенальти победой гостей со счетом 2:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В финале «Тосно» сыграет с курским «Авангардом», который одержал победу над ярославским «Шинником» (1:0). Матч пройдет 9 мая на стадионе «Волгоград Арена».
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