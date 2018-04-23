Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli. На этапе Кубка мира по ралли-рейдам Qatar Cross Country Rally прошёл финальный спецучасток гонки. Лидер ралли катарец Нассер Аль-Аттия потерял победу: на его автомобиле сломался двигатель за 100 километров до финиша. Благодаря этому первое место занял Якуб Пшигонский, который узнал о сходе оппонента только на финише. Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова занял по итогам гонки второе место. В общем зачёте Кубка мира россияне занимают третье место, проигрывая Мартину Прокопу два очка. Первая строчка остаётся за Пшигонским, опережающим Прокопа на 31 очко.
Посмотреть очередной дневник с Qatar Cross Country Rally 2018 можно на канале Светланы Амеличкиной в YouTube.