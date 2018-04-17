Автор Telegram-канала рассказал о причинах нежелания регистрации в TamTam

Крупные Telegram-каналы пожаловались на появление «клонов» в мессенджере TamTam после решения суда о блокировке Telegram в России.

В мессенджере TamTam появились «клоны» блога Незыгарь, блога Ильи Варламова и других популярных каналов. Помимо этого, было создано большое число каналов под брендами средств массовой информации: «Медузы», «Сноба» и РБК. К их созданию редакции изданий не имеют отношения.

Представитель TamTam подтвердил радиостанции Москва FM проблему и пообещал провести процедуры верификации и решить проблему фейковых каналов.

"В связи с резким ростом создания каналов в TamTam мы наблюдаем также активность киберсквоттеров. Эти люди копируют название и ссылку на канал, маскируя его под бренд или известное медиа.

Чтобы защитить настоящих авторов, мы запускаем службу поддержки для борьбы с киберсквоттерами и систему верификации каналов. Если вы видите, что название бренда или медиа используется без вашего согласия в ссылке или названии канала, пишите нам на почту team@tamtam.chat. Мы освободим ссылку и передадим ее вам. В дальнейшем профиль службы поддержки авторов появится в самом мессенджере", — заявил он.

По словам представителя мессенджера, отличить каналы-копии от настоящих технически сложно. Найти их в компании могут только по запросу от авторов или с помощью сообщений в СМИ. За последние дни в TamTam обратились многие авторы и медиа, благодаря системе верификации им выдают официальный статус, уточнил он.

Автор Telegram-канала «Интернет-аналитика» Алексей Никушин рассказал, что у его канала тоже появился «клон». Он пояснил, что этот канал пустой и с ним команда никак не борется. «Возможно, это просто признание каких-либо заслуг», — с иронией отметил автор.

"Я считаю, что это неплохо, в принципе, если кто-то это копирует и если это будет только мой контент. Почему нет, если бы это автоматом постилось туда? Но если туда будут вкрапляться какие-то собственные записи, это, конечно, плохо", — считает Никушин.

Сам он подчеркнул, что не собирается заводить канал в TamTam. Автор полагает, что для подготовки качественного контента нужно время, которое он тратит на Telegram. Кроме того, в TamTam сидит другая аудитория — представители старшего поколения, на которое Никушин не ориентируется.

Роскомнадзор получил постановление Таганского районного суда об ограничении доступа к Telegram в России. Причина — отказ компании предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Российское надзорное ведомство направило уведомления в магазины App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram. Кроме того, Роскомнадзор намерен изучить способы, позволяющие обходить блокировку мессенджера — прокси и VPN-сервисы.