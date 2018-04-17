Ещё
Пике, Иньеста и Бускетс пропустят матч против «Сельты»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пике, Иньеста и Бускетс пропустят матч против «Сельты» 

Советский спорт 2 часа назад
По данным Barcablaugranes, рулевой сине-гранатовых Эрнесто Вальверде принял решение не брать с собой Жерара Пике, Андреса Иньесту и Серхио Бускетса.
Полный список игроков выглядит следующим образом:
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен.
Защитники: Нелсон Семеду, Жорди Альба, Лука Динь, Серхи Роберто, Самуэль Юмтити, Йерри Мина, Томас Вермален.
Полузащитники: Денис Суарес, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Андре Гомеш, Алейш Видаль.
Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Пако Алькасер.
Напомним, игра между командами состоится сегодня, 17 апреля и стартует в 22.00 мск.
Советский спорт: последние новости
ФОТО ДНЯ: Касаткина встретилась с президентом "Барселоны" Вячеслав Караваев: Сказал игрокам "Витесса", что Слуцкий – крутой тренер Калачинская гимназия №1 приняла две сотни юных каратистов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле2
Массовая драка и 10 удалений: россияне жгут в НХЛ
«Металлург» объявил о назначении главного тренера
Жесткий прием Сергачева привел к массовой драке4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение