Пике, Иньеста и Бускетс пропустят матч против «Сельты» 

По данным Barcablaugranes, рулевой сине-гранатовых Эрнесто Вальверде принял решение не брать с собой Жерара Пике, Андреса Иньесту и Серхио Бускетса.
Полный список игроков выглядит следующим образом:
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен.
Защитники: Нелсон Семеду, Жорди Альба, Лука Динь, Серхи Роберто, Самуэль Юмтити, Йерри Мина, Томас Вермален.
Полузащитники: Денис Суарес, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Андре Гомеш, Алейш Видаль.
Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Пако Алькасер.
Напомним, игра между командами состоится сегодня, 17 апреля и стартует в 22.00 мск.