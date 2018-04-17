Сборная Испании по велотреку употребляла допинг на Олимпиаде-1996

На на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне рассказал врач сборной Испании по велотреку рассказал, что национальная команда употребляла запрещенные препараты при подготовке к соревнованиям в период с 1993 по 1998 год. Расшифровку допроса которого опубликовала испанская газета El Pais.

Отмечается, что Мораль сообщил о том, что за медицинский контроль команды отвечал врач Микеле Феррари , который выдавал спортсменам эритропоэтин и гормон роста.

Специалист также утвердительно ответил на вопрос, проводилась ли в сборной Испании с 1993 по 1998 год допинговая программа.

Мораль был пожизненно дисквалифицирован в 2012 году Американским антидопинговым агентством (USADA) за применение допинга в команде US Postal, в которой выступал американский велогонщик Лэнс Армстронг , лишенный семи титулов «Тур де Франс» за использование запрещенных препаратов.

На Олимпиаде-1996 года сборная Испании по велотреку осталась без медалей.