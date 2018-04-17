Сайманов подтвердил своё назначение на пост гендиректора «Рубина» 

Рустем Сайманов подтвердил информацию о своём назначении на пост генерального директора казанского «Рубина». На этом посту он сменил Рустама Саяхова, занимавшего эту должность в течение последнего года.
«Я действительно назначен на пост генерального директора футбольного клуба «Рубин». Буду занимать только эту должность. Пока что мы решаем, кого назначить на позицию спортивного директора клуба. Будут ли концептуальные изменения в «Рубине» в связи с моим назначением? Ещё нужно разобраться», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.