Калачинская гимназия №1 приняла две сотни юных каратистов 

Участниками соревнований по всестилевому каратэ, которые 15 апреля проходили в спортзале гимназии №1 Калачинска, стали 188 ребят (142 мальчика, 46 девочек) от 8 до 15 лет. Юные спортсмены сражались в 4-х возрастных группах в разделах «кумитэ» и «ката».
Из Омска поддержать ребят, а также оценить их мастерство приехали почетные гости, в том числе, хорошо знакомые с миром единоборств. На церемонии открытия турнира юных каратистов приветствовал глава Аппарата губернатора и правительства Омской области, вице-президент региональной Федерации всестилевого каратэ Юрий Карючин. Он напомнил, что турнир посвящен памяти наших героических земляков, которые не пожалели себя, чтобы все мы могли сегодня соревноваться, учиться и радоваться жизни.
Сразу после церемонии открытия организаторы возложили венок и цветы к монументу, в честь подвига воинов 30-й лыжной бригады, расположенному рядом с гимназией.
Еще один гость, замминистра спорта Омской области Антон Скоробогатов, пожелал соревнованиям последующего роста и заметил, что предстоящее спортивное соперничество, наверняка, не помешает атмосфере сплоченности и дружбы, сложившейся на турнире.
На татами в этот день выходили каратисты из ДЮСШ №28, клубов «Альянс», «Тайфун», «Тигра», Skif и ООФСК. Все они разыграли 29 комплектов наград.
В разделе «ката» у девочек лучшим стали Алина Ахметова, Ярослава Полянкина, Ольга Алексенко и Анастасия Прудник. У мальчиков отличились Тимофей Стольников, Александр Лугинин, Егор Гордиенко и Михаил Колпаков.
В более представительном разделе «кумитэ» до «золота» добрались Алина Ахметова, Вероника Федосеенко, Анна Демидова, Дарья Ефимова и Наталья Сенельникова. У парней компанию им составили Тимофей Стольников, Дмитрий Сорокин, Матвей Мундровский, Данис Иманкулов, Влад Оленюк, Константин Никифоров, Данил Шабуров, Максим Береснев, Борис Воронцов, Денис Симонов, Александр Ганн, Егор Гордиенко, Егор Котоман, Алексей Ищенко, Султан Нугманов и Максим Мариничев.
Для справки:
«30-я отдельная лыжная бригада» была сформирована в Калачинске (Омская область) в 1942 году. В состав тактической единицы вошли 2946 бойцов — таежных охотников, спортсменов, лыжников и стрелков — большинству из которых не было и двадцати лет.
С 25 февраля по 6 апреля 1943 года бригада участвовала в защите и освобождении города Севска (Брянская область), который был стратегически важным пунктом в организации будущего наступления на Курской дуге.
В ходе сражений из 2946 членов «30-й лыжной бригады» в живых осталось 690 бойцов. В память о воинах-сибиряках в мае 2012 года в Калачинске открылся монумент. В церемонии приняли участие ветераны 30-й лыжной стрелковой бригады Михаил Колупаев, Павел Грицина, Константин Исаков и Николай Шак. Делегация из Брянской области привезла в Калачинск землю из Севска, которую заложили в основание памятника.