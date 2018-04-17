Калачинская гимназия №1 приняла две сотни юных каратистов

Участниками соревнований по всестилевому каратэ, которые 15 апреля проходили в спортзале гимназии №1 Калачинска, стали 188 ребят (142 мальчика, 46 девочек) от 8 до 15 лет. Юные спортсмены сражались в 4-х возрастных группах в разделах «кумитэ» и «ката».

Из Омска поддержать ребят, а также оценить их мастерство приехали почетные гости, в том числе, хорошо знакомые с миром единоборств. На церемонии открытия турнира юных каратистов приветствовал глава Аппарата губернатора и правительства Омской области, вице-президент региональной Федерации всестилевого каратэ Юрий Карючин. Он напомнил, что турнир посвящен памяти наших героических земляков, которые не пожалели себя, чтобы все мы могли сегодня соревноваться, учиться и радоваться жизни.

Сразу после церемонии открытия организаторы возложили венок и цветы к монументу, в честь подвига воинов 30-й лыжной бригады, расположенному рядом с гимназией.

Еще один гость, замминистра спорта Омской области Антон Скоробогатов , пожелал соревнованиям последующего роста и заметил, что предстоящее спортивное соперничество, наверняка, не помешает атмосфере сплоченности и дружбы, сложившейся на турнире.

На татами в этот день выходили каратисты из ДЮСШ №28, клубов «Альянс», «Тайфун», «Тигра», Skif и ООФСК. Все они разыграли 29 комплектов наград.

В разделе «ката» у девочек лучшим стали Алина Ахметова, Ярослава Полянкина, Ольга Алексенко и Анастасия Прудник. У мальчиков отличились Тимофей Стольников, Александр Лугинин, Егор Гордиенко и Михаил Колпаков.

Для справки:

«30-я отдельная лыжная бригада» была сформирована в Калачинске (Омская область) в 1942 году. В состав тактической единицы вошли 2946 бойцов — таежных охотников, спортсменов, лыжников и стрелков — большинству из которых не было и двадцати лет.

С 25 февраля по 6 апреля 1943 года бригада участвовала в защите и освобождении города Севска (Брянская область), который был стратегически важным пунктом в организации будущего наступления на Курской дуге.

В ходе сражений из 2946 членов «30-й лыжной бригады» в живых осталось 690 бойцов. В память о воинах-сибиряках в мае 2012 года в Калачинске открылся монумент. В церемонии приняли участие ветераны 30-й лыжной стрелковой бригады Михаил Колупаев, Павел Грицина, Константин Исаков и Николай Шак. Делегация из Брянской области привезла в Калачинск землю из Севска, которую заложили в основание памятника.