Завтра состоится встреча с главой управы Региной Захаровой

Местом встречи с жителями района станет актовый зал ГБПОУ «Образовательный комплекс градостроительства „Столица“ (улица Ратная, дом 14А).

На повестке дня — два основных вопроса. Первый из них — подготовка к общегородским работам, связанным с приведением в порядок территории в весенний период. Второй вопрос — празднование 73-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ведь до Дня Победы — месяц с небольшим.

По традиции повесткой дня встречи предусмотрен и пункт „Разное“. Так что если есть вопросы по существу — приходите и задавайте!

Начало встречи — в 19.00.