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Завтра состоится встреча с главой управы Региной Захаровой
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Завтра состоится встреча с главой управы Региной Захаровой 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Местом встречи с жителями района станет актовый зал ГБПОУ «Образовательный комплекс градостроительства „Столица“ (улица Ратная, дом 14А).
На повестке дня — два основных вопроса. Первый из них — подготовка к общегородским работам, связанным с приведением в порядок территории в весенний период. Второй вопрос — празднование 73-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ведь до Дня Победы — месяц с небольшим.
По традиции повесткой дня встречи предусмотрен и пункт „Разное“. Так что если есть вопросы по существу — приходите и задавайте!
Начало встречи — в 19.00.
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