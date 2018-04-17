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Хуан Карлос Унсуэ: «Сельта» намерена победить «Барселону»
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Хуан Карлос Унсуэ: «Сельта» намерена победить «Барселону» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Сельты» Хуан Карлос Унсуэ рассчитывает победить «Барселону» в предстоящем матче чемпионата Испании. В последних двух встречах с каталонцами в Виго «Сельта» побеждала, а «Барселона» не проигрывает в чемпионате страны с 8 апреля 2017 года.
— Мы не можем играть на ничью, нам нужна победа, — цитирует АВС Унсуэ. — Игра с большой командой всегда дает дополнительную мотивацию для всех игроков. «Барселона» вряд ли будет уставшей, потому что она привыкла проводить важные матчи каждые три дня.
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