Минстрой оставил подвалы открытыми для бездомных кошек

"Еще одна наша победа: Минстрой запретил замуровывать продухи в подвалах. Мы последовательно добивались этого. Всем спасибо за поддержку! Продолжаем движение", — написал парламентарий.

Ранее народный избранник сообщал, что из-за техрегламента министерства вместе с продухами в подвалах оказались замурованными сотни животных. «А еще тысячи мерзнут на улицах, не имея возможности погреться внутри. При этом города испытывают настоящие нашествия крыс и эпидемии грызунов», — отмечал Бурматов.