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Минстрой оставил подвалы открытыми для бездомных кошек
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Минстрой оставил подвалы открытыми для бездомных кошек 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Минстрой РФ сохранил кошкам доступ к специальным отверстиям для циркуляции воздуха в подвалах. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, передает "Уралинформбюро".
"Еще одна наша победа: Минстрой запретил замуровывать продухи в подвалах. Мы последовательно добивались этого. Всем спасибо за поддержку! Продолжаем движение", — написал парламентарий.
Ранее народный избранник сообщал, что из-за техрегламента министерства вместе с продухами в подвалах оказались замурованными сотни животных. «А еще тысячи мерзнут на улицах, не имея возможности погреться внутри. При этом города испытывают настоящие нашествия крыс и эпидемии грызунов», — отмечал Бурматов.
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