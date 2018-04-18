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Делегация России при ОЗХО предложила внести изменения в конвенцию по химоружию
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Делегация России при ОЗХО предложила внести изменения в конвенцию по химоружию 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Российская делегация при ОЗХО предложила внести изменения в Конвенцию по запрещению химического оружия, чтобы сделать информацию о токсичных химикатах более закрытой.
Как отмечается в документе (есть в распоряжении RT), это необходимо «с учётом появления значительного числа научных публикаций, которые появились в последние 20 лет и представляют угрозу целям КЗХО».
«Для придания конвенции большего веса руководителю технического секретариата ОЗХО следует подготовить и представить на ближайшей встрече исполнительного совета проект решения в соответствии с п. 5 ст. 15 конвенции, которое позволяло бы вносить изменения в приложение со списком химикатов», — говорится в документе.
18 апреля по запросу Великобритании в Гааге должно состояться заседание исполнительного совета ОЗХО, посвящённое инциденту в Солсбери.
RT на русском: последние новости
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