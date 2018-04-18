Интервью нового тренера магнитогорского «Металлурга» Йозефа Яндача

— Я могу говорить и по-английски, и по-русски. Как вам удобнее?, — в начале интервью спросил Яндач. У меня даже на мгновение дар речи пропал от удивления.

— Я всё-таки еду в Россию работать, — усмехнулся чешский специалист. — Мне надо язык учить, так что давайте по-русски. Я не успела получить ответ на первый вопрос, как уже была покорена новым главным тренером «Металлурга».

«Магнитку» нужно немного поменять»

— Расскажите, как долго шли переговоры с «Металлургом»? — Много лет назад я уже встречался с генеральным менеджером «Металлурга» Геннадием Величкиным, и мы говорили о совместной работе. В этом году возобновили переговоры около трёх недель назад, сразу после того, как «Магнитка» вылетела из плей-офф. Потом мы уже встречались в Праге, мне поступило хорошее предложение. Правда, я долго думал, потому что семья у меня останется в Чехии. Обсудили этот вопрос с родными, в итоге принял решение согласиться, это будет новым шагом в моей тренерской карьере. К тому же дети уже взрослые — 16 лет. Так что я сказал «да» Геннадию Величкину. Здорово будет поработать в КХЛ и принять такую команду, как «Металлург».

— В сезоне 2012/13 вы недолго поработали в пражском «Льве»… — Я слишком мало там работал, затем по ходу сезону возглавил «Спарту». Со «Львом» мы начали очень хорошо, но потом произошёл локаут, приехали игроки из НХЛ, и наши результаты пошли вниз — проиграли пять или шесть матчей — и меня убрали. — Следили ли в последнее время за КХЛ? — Я смотрю матчи КХЛ по телевизору, это нужно мне по работе в сборной Чехии, просматриваю чешских игроков. Каждую неделю смотрю минимум одну игру. — В этом сезоне «Металлург» вылетел во втором раунде плей-офф, и все заговорили, что команда нуждается в серьёзной перестройке. Вы готовы к ней? — Вы правы, команду нужно немножко поменять по сравнению с прошлым сезоном, так как сейчас команда немного возрастная. К тому же клуб покинул Зарипов, в первой половине сезона отсутствовал защитник Ли. Поэтому «Металлург» и потерял много очков по осени, затем произошла смена тренера. Виктор Козлов стал главным, он, кстати, будет работать со мной, чему я очень рад. В плей-офф «Магнитка» вылетела во втором раунде от «Ак Барса», который сейчас играет в финале Кубка Гагарина и ведёт со счётом 2-0 в серии. Когда я разговаривал с Виктором (Козловым), он сказал, что хочет ещё набраться опыта, поэтому руководство «Металлурга» позвонило мне. Надо улучшать команду и построить сильнейший клуб, надо немножко поменять игроков и подойти к новому сезону во всеоружии.

Мозякин ещё не сказал последнего слова»

— Есть ли список игроков, которых вы хотели бы видеть в «Металлурге»? — Да, есть. Мы об этом уже говорили с Геннадием и Виктором. До 30 апреля мы не имеем права вести переговоров, поэтому и имена назвать я вам не могу. Уже в мае будем разговаривать. — Насколько для вас важно, чтобы в команде остался ваш соотечественник Ян Коварж ? — Я бы очень хотел, чтобы он остался, потому что он играл в первом звене с Мозякиным и Зариповым. Они вместе брали два Кубка Гагарина. У Коваржа заканчивается контракт, и он в раздумьях. Я разговаривала с Яном, он ещё думает. У него есть предложения. В «Металлурге» Коварж играл пять лет, это много. Повторюсь, что я бы очень хотел сохранить этого игрока, но не могу же за него принять решение. Генеральный менеджер и команда тоже хотят, чтобы Ян остался. Будем ждать.

— Сергею Мозякину уже 37 лет, не страшно, что в следующем сезоне может сдать? — Мозякин — ветеран и мастер, очень умный игрок. Думаю, в «Металлурге» он ещё не сказал последнего слова. — Какой хоккей хотели бы видеть у «Магнитки» в следующем сезоне? — Нужно играть в быстрый и агрессивный хоккей. Но я ещё посмотрю, какая будет команда, какой состав. Исходя из того, кто будет из хоккеистов, будем строить игру. Я считаю, что нужно сделать упор на скорости. Нужно играть агрессивнее, чем в прошлом году. — Какая цель будет стоять перед вашей командой в следующем сезоне? — Думаю, «Металлург» каждый год хочет играть в финале и занимать первое место в Восточной конференции. — Магнитогорск — город с огромным заводом и не очень хорошей экологией. Готовы к тому, что там жить будет менее комфортно, чем в Чехии? — Я бывал в Магнитогорске, так что знаю, что это за город (смеётся). Там большой завод, очень-очень большой! Но я туда собираюсь не как турист, а как тренер. У меня будет не так много свободного времени, чтобы я гулял и отдыхал. Плюс будет много выездных матчей, на следующий год вроде бы нас ждёт 65 игр в регулярном чемпионате КХЛ. Хотя, конечно, как турист я бы не выбрал Магнитогорск для путешествия.

«Буду рад любой медали на ЧМ в Дании»

— Последние несколько лет вы работали в сборной Чехии. Насколько сложно будет покидать национальную команду? — Я принял решение об уходе перед разговором с «Металлургом», мой контракт в сборной был рассчитан на два года. Я уже перед Олимпийскими играми думал об уходе, так как мы не выиграли медаль. По правде говоря, у нас в последнее время не шли результаты, команда нуждается в обновлении, нужно больше подключать молодёжь. К тому же я соскучился по клубной работе, где ты постоянно тренируешь команду. Так я работал на протяжении 20 лет. Мне очень повезло побыть в качестве главного тренера на Кубке мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх. Но в ближайшие годы нас ждут только мировые первенства со сборной. — На что будет претендовать сборная Чехии на чемпионате мира в Дании? — Мы собираемся бороться за медали! Мы уже довольно давно не попадали в призы на крупных турнирах. Мы думали, что возьмём медаль на Олимпийских играх, но мы проиграли сборной России в полуфинале, а потом уступили бронзу канадцам. Я был очень расстроен результатом, потому что мы очень хотели быть в тройке. Могу сказать, что сборная Чехии играла на сто процентов, но это спорт. Ничего, попробуем на чемпионате мира. У нас в Дании будет очень молодая и хорошая команда — выступят юные Задина, Каут, Хытил. Они играют в Америке и родились в конце 90-х. Ждём ещё защитников, потому что пока наша линия обороны не так сильна, как нападение. У сборной Чехии тяжёлая группа, к тому же будут спаренные матчи. Был бы безумно рад, если мы выиграем хоть какую-нибудь медаль на предстоящем турнире.