Лолита Лунина из Санкт-Петербурга заняла первое место в Чемпионате России по варке каши

Дмитрий Назаров , который был ведущим мероприятия, наградил Лолиту главным призом: поездкой в Шотландию, чтобы принять участие в международном чемпионате по варке каши.

«Я верила, что смогу выиграть, но в момент приготовления не думала ни о чем кроме самого процесса, старалась все быстрее приготовить и украсить. Я всегда любила кашу и наконец-то это поспособствовало моей победе. У нас с мужем свое небольшое кафе, которое как раз специализируется на полезных блюдах и кашах, в частности. Не могу дождаться дня поездки в Шотландию, чтобы выиграть Чемпионат мира!» — говорит Лолита Лунина.

Второе место заняла Айгуль Ахметова и третье — Альбина Кузнецова.

Организатором Чемпионата выступила Myllyn Paras, компания по производству зерновых каш и хлопьев. На мероприятии присутствовало более 5000 зрителей. У поваров было 30 минут приготовить лучшую кашу в России. Рецепты оценивала комиссия жюри, в которую входили генеральный директор компании Myllyn Paras Пекка Савела, актёр и телеведущий Дмитрий Назаров, а также фуд-блогер Дарья Белова

Мероприятие будет проводиться ежегодно. Подать заявку на участие в Чемпионате России по варке каши 2019 можно будет в феврале будущего года. Следите за новостями на сайте www.myllynparas.ru.

О Международном Чемпионате по варке каши Международный Чемпионат по варке каши, также известный как Golden Spurtle, ежегодное мероприятие, которое проводится в Шотландии с 1993 года. В 2018 году он состоится 6 октября в 2018 года. Мероприятие привлекает кашеваров со всего мира и освещается во всех глобальных средствах массовой информации, включая «Первый канал» в России.

О компании Myllyn Paras Myllyn Paras — финская компания, образованная в 1928 году, специализируется на выпуске продукции из зерновых культур, в первую очередь хлопьев и каш. Современный завод и агропромышленный комплекс позволяют контролировать полный цикл производства от поля до потребителя, а долгосрочные традиции выпуска высококачественной продукции дают право называть себя экспертом в отрасли.