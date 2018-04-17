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В Воронеже планируют открыть филиал Международного коммерческого арбитражного суда
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В Воронеже планируют открыть филиал Международного коммерческого арбитражного суда 

Вести Воронеж 53 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Решение президиум суда примет в июне. В Воронежской области может появиться филиал Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС). Об этом рассказал уполномоченный по правам предпринимателей при губернаторе Воронежской области Юрий Гончаров главе региона Александру Гусеву в понедельник, 16 апреля. По словам Юрий Гончарова, заявку Торгово-промышленной палаты о создании в регионе филиала Международного арбитража рассмотрят в федеральной Торгово-промышленной палате. Окончательное решение в июне примет президиум МКАС. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации — ведущий в России и странах Восточной Европы третейский суд по разрешению коммерческих споров международного характера, преемник Внешнеторговой арбитражной комиссии, образованной при Всесоюзной торговой палате в 1932 году. МКАС входит в число наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров мира, признанных как отечественными, так и зарубежными предпринимателями. Елена Гончарова
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