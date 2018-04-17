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Trueненков: Юнармия поделилась в соцсетях спортивным лайфхаком
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Trueненков: Юнармия поделилась в соцсетях спортивным лайфхаком 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В первом видео лидер движения Дмитрий Труненков рассказал, с чего важно начинать каждую тренировку.
Официальная страница Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в Instagram запустила эксклюзивную рубрику с главой организации Дмитрием Труненковым, в которой он будет рассказывать о секретах спортивной подготовки.
«Мы находимся в легкоатлетическом манеже Центрального спортивного клуба армии и сегодня пробежим несколько кругов», — поприветствовал Дмитрий юнармейцев.
И далее посоветовал им разминаться перед каждой тренировкой.
«Если не размяться, то может возникнуть риск огромных травм, растяжений и разрывов. Поэтому приступать к тренировке нужно всегда горячим», — подчеркнул олимпийский чемпион.
Кроме этого, Юнармия выложила в свой Instagram видео о нормативах и правилах комплекса ГТО. В первом ролике рассказывается о беге на короткие дистанции.
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